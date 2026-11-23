Oposición a maestro en una imagen de archivo. JCCM

Es oficial: Castilla y León convoca oposiciones para 758 plazas de maestros en siete especialidades

La Consejería de Educación publicará este jueves, 26 de noviembre, la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

A partir del día siguiente, los interesados tendrán tres semanas para inscribirse en el proceso selectivo.

Del total de plazas, 683 serán de turno libre y 75 estarán reservadas para personas con discapacidad.

Educación Primaria es la especialidad con más plazas. Cuenta con 306 puestos. Le siguen Pedagogía Terapéutica, con 122, y Educación Infantil, con 102.

Esta es la distribución completa:

Educación Primaria: 306 plazas.

306 plazas. Pedagogía Terapéutica: 122 plazas.

122 plazas. Educación Infantil: 102 plazas.

102 plazas. Inglés: 92 plazas.

92 plazas. Educación Física: 62 plazas.

62 plazas. Audición y Lenguaje: 44 plazas.

44 plazas. Música: 30 plazas.

En total, son siete especialidades y 758 plazas para quienes quieran acceder al cuerpo docente.

¿Dónde?

Las pruebas se repartirán por siete provincias de Castilla y León. Cada una acogerá los exámenes de una especialidad.

Ávila: Educación Física, en Burgos: Audición y Lenguaje y en León: Educación Infantil.

Por su parte, Palencia: Música, en Salamanca: Educación Primaria, Valladolid: Inglés y Zamora: Pedagogía Terapéutica.

Los exámenes tendrán lugar durante el mes de junio de 2027. La Junta comunicará más adelante el día exacto de inicio de las pruebas.

¿Cómo y cuándo?

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 27 de noviembre y el 17 de diciembre de 2026.

Para participar, tendrán que consultar la convocatoria oficial que se publicará en el BOCyL el 26 de noviembre. En ella encontrarán los requisitos, las condiciones de participación y los pasos para completar la inscripción.

Además, el proceso incluye la adquisición de nuevas especialidades, la baremación para formar las listas de interinos y la acreditación de la competencia lingüística.

Por tanto, quienes quieran optar a una de las 758 plazas deberán estar pendientes de la publicación oficial y respetar el plazo de inscripción. Una vez cerrado, no podrán presentar su solicitud para esta convocatoria.