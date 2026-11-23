Es oficial: Castilla y León convoca oposiciones para 758 plazas de maestros en siete especialidades
Los aspirantes podrán presentar su solicitud desde el 27 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2026.
Más información: Ya es oficial: Castilla y León abre la inscripción para las 1.006 plazas de profesores de las oposiciones de junio
La Consejería de Educación publicará este jueves, 26 de noviembre, la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).
A partir del día siguiente, los interesados tendrán tres semanas para inscribirse en el proceso selectivo.
Del total de plazas, 683 serán de turno libre y 75 estarán reservadas para personas con discapacidad.
Educación Primaria es la especialidad con más plazas. Cuenta con 306 puestos. Le siguen Pedagogía Terapéutica, con 122, y Educación Infantil, con 102.
Esta es la distribución completa:
- Educación Primaria: 306 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 122 plazas.
- Educación Infantil: 102 plazas.
- Inglés: 92 plazas.
- Educación Física: 62 plazas.
- Audición y Lenguaje: 44 plazas.
- Música: 30 plazas.
En total, son siete especialidades y 758 plazas para quienes quieran acceder al cuerpo docente.
¿Dónde?
Las pruebas se repartirán por siete provincias de Castilla y León. Cada una acogerá los exámenes de una especialidad.
Ávila: Educación Física, en Burgos: Audición y Lenguaje y en León: Educación Infantil.
Por su parte, Palencia: Música, en Salamanca: Educación Primaria, Valladolid: Inglés y Zamora: Pedagogía Terapéutica.
Los exámenes tendrán lugar durante el mes de junio de 2027. La Junta comunicará más adelante el día exacto de inicio de las pruebas.
¿Cómo y cuándo?
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 27 de noviembre y el 17 de diciembre de 2026.
Para participar, tendrán que consultar la convocatoria oficial que se publicará en el BOCyL el 26 de noviembre. En ella encontrarán los requisitos, las condiciones de participación y los pasos para completar la inscripción.
Además, el proceso incluye la adquisición de nuevas especialidades, la baremación para formar las listas de interinos y la acreditación de la competencia lingüística.
Por tanto, quienes quieran optar a una de las 758 plazas deberán estar pendientes de la publicación oficial y respetar el plazo de inscripción. Una vez cerrado, no podrán presentar su solicitud para esta convocatoria.