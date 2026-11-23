La Junta premia con 10.000 € a los 'sabios' de la tauromaquia por su difusión de los "valores históricos y científicos"

La Junta, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha dado a conocer este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la resolución de los Premios de estudio e investigación sobre Tauromaquia 2026.

Unos galardones con los que persigue promover el estudio y la investigación cultural, histórica y científica de la tauromaquia y cuyos proyectos son reconocidos con 10.000 euros.

Los proyectos reconocidos por la Junta tienen como objetivo no solo ampliar los conocimientos sobre la tauromaquia, sino también difundir en la sociedad "sus valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos", según destaca la Junta en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

La edición ha recibido un total de ocho candidaturas, dos en la modalidad histórica y seis en la científica. En la categoría de estudio e investigación científica ha sido galardonado el proyecto 'Welltoro. Desarrollo y validación del primer protocolo integral de evaluación del bienestar animal en ganado bovino de lidia', obra de Juan Manuel Lomillos Pérez.

En cuanto a la modalidad de estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León, el reconocimiento ha sido para Cristina Zurdo Serrano por su proyecto 'La tauromaquia como patrimonio cultural e identidad histórica de Castilla y León: evolución social, económica y simbólica (siglos XVIII-XXI)'.

En el caso del primero, Lomillos Pérez ha obtenido una puntuación de 82, mientras que Zurdo Serrano ha logrado 68 puntos, según la resolución publicada este lunes en el BOCyL.

Una de las candidaturas fue desestimada por no subsanar en plazo las faltas o acompañar los documentos preceptivos requeridos, cuatro fueron desestimadas por no lograr la mayor puntuación y un último proyecto no alcanzó la puntuación mínima exigida de 50 puntos.