El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este lunes que el Ministerio va a iniciar los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional las órdenes de la Junta de Castilla y León que excluyen de las subvenciones al cine películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Lo hizo dentro de un acto de campaña del Frente Amplio convocado en Madrid bajo el lema 'Frente a la censura, la cultura como derecho'.

En el mismo, los intervinientes se refirieron a las dos órdenes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026.

Cultura vio indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad, por lo que procedió a presentar un requerimiento a la Junta de Castilla y León cuyo plazo ha vencido este lunes sin respuesta.

Considerándose la falta de respuesta como un rechazo al requerimiento, el Ministerio de Cultura solicitará a la Abogacía del Estado que ponga en marcha las medidas oportunas para la impugnación de dichas disposiciones ante el Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 161.2 de la Constitución.

Esta impugnación se dirige a "proteger las libertades del artículo 20 de la Constitución, y en concreto, el derecho a la producción y creación artística, así como los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y seguridad jurídica que rigen la actuación administrativa".

La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.