Un donante de médula ósea en pleno proceso en una imagen de archivo. Cedida

Castilla y León dispara sus donantes de médula ósea y suma 807 inscritos más: una acción que salva vidas

Castilla y León ha duplicado en apenas un año el número de personas inscritas como donantes de médula ósea.

La comunidad cuenta con 1.620 donantes registrados hasta noviembre de 2026, frente a los 813 que había contabilizados en 2025.

Un crecimiento que supone un importante impulso para los pacientes con enfermedades hematológicas que necesitan encontrar una persona compatible para recibir un trasplante.

Una de las últimas iniciativas para fomentar estas donaciones ha tenido como escenario la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde 496 alumnos se han incorporado al registro tras participar en dos jornadas de sensibilización celebradas los días 10 y 17 de noviembre.

La campaña ha sido organizada por la Junta de Castilla y León, a través de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, y el Cuerpo Nacional de Policía.

La iniciativa ha contado también con un testimonio especialmente significativo.

Uno de los alumnos que participó en la campaña del año pasado ha explicado su experiencia después de convertirse en donante efectivo y conseguir salvar la vida de otra persona.

Su historia ha servido para mostrar a sus compañeros la importancia de una decisión que puede resultar decisiva para quienes esperan un trasplante.

El aumento de inscritos en Castilla y León se enmarca en el crecimiento del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras.

Este registro incorporó 18.766 nuevos donantes durante los ocho primeros meses de 2026 y se acercaba a las 533.000 personas inscritas en toda España.

Además, en Castilla y León se han realizado 35 trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados, según los datos facilitados por la Junta.

Cada año, numerosos pacientes con enfermedades hematológicas necesitan un trasplante para seguir viviendo.

Encontrar una persona compatible es fundamental y, en muchas ocasiones, esa oportunidad llega gracias a alguien que, sin conocer al enfermo, decidió inscribirse como donante.

El incremento registrado en Castilla y León refleja la importancia de las campañas de sensibilización y de la implicación ciudadana para ampliar las posibilidades de encontrar donantes compatibles.