Carlos Martínez cree que Mañueco “se está poniendo nervioso” al ver que las encuestas reflejan un empate

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que las encuestas electorales reflejan un escenario de empate técnico entre PSOE y PP de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una situación que, a su juicio, está provocando que Alfonso Fernández Mañueco “se esté poniendo un poco nervioso”.

Martínez ha realizado estas declaraciones antes de participar en una comida-mitin en Zamora, donde ha defendido que los sondeos sitúan a los socialistas en una tendencia ascendente, frente a un PP que, según ha señalado, se encuentra a la baja o estancado.

El dirigente socialista ha aprovechado este escenario para cuestionar las palabras de Mañueco, quien ha asegurado que un hipotético Gobierno de PP y Vox no supondría recortes en derechos y libertades.

“No hace falta imaginarlo”, ha replicado Martínez, al considerar que Castilla y León ya ha vivido las consecuencias de la coalición entre ambas formaciones.

En este sentido, ha recordado algunas de las medidas impulsadas durante la etapa de gobierno de PP y Vox en la comunidad, como el intento de obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar, la censura en el ámbito cultural y la eliminación de ayudas a la cooperación al desarrollo.

“Desgraciadamente, aquí en Castilla y León sabemos muy bien lo que es un Ejecutivo de PP y Vox”, ha insistido Martínez, que ha utilizado la experiencia de la comunidad para advertir de lo que, a su juicio, podría ocurrir si ambas formaciones llegaran al Gobierno de España.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha terminado apelando a la movilización de los votantes para acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y respaldar al Partido Socialista, con el objetivo de que “el país siga avanzando”.