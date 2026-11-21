La Universidad de Warwick, en Coventry, ha acogido hoy las Jornadas de español para profesorado de Secundaria y Universidad, organizadas por la Junta de Castilla y León Cedida

Castilla y León viaja a Coventry para promocionar la enseñanza de español entre 60 profesores británicos

La Junta de Castilla y León busca reforzar su presencia en el mercado británico del aprendizaje del español.

Para ello, celebra este sábado en la Universidad de Warwick, en Coventry (Reino Unido), una jornada dirigida a profesores de Secundaria y Universidad en la que participan alrededor de 60 docentes.

El encuentro combina formación sobre nuevas herramientas para enseñar español con la promoción de la oferta educativa de la Comunidad.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través del Comisionado para la Lengua Española, pretende acercar Castilla y León a los profesores británicos y posicionarla como un destino de referencia para aprender español.

La jornada cuenta con representantes de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda, de la Universidad de Warwick y de la Junta.

Durante el encuentro, los asistentes participan en distintas actividades y sesiones formativas sobre literatura, teatro como recurso para enseñar español y herramientas digitales aplicadas al aprendizaje del idioma.

Además, profesores de escuelas de español de Castilla y León, como Academia Mester y DICE Salamanca, compartirán sus experiencias y métodos de enseñanza con los asistentes.

Uno de los principales objetivos de la cita es favorecer el contacto entre los docentes británicos y los centros de enseñanza de español de la Comunidad.

Para ello, la jornada incluye un espacio comercial en el que se celebrarán más de 100 encuentros entre profesores y representantes de las escuelas castellanas y leonesas, con el fin de dar a conocer su oferta formativa y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

El Reino Unido es uno de los mercados de interés para Castilla y León por sus vínculos educativos y culturales con España y por el interés de sus estudiantes en aprender español y realizar estancias en países de habla hispana.

La Comunidad busca atraer a estos alumnos con una oferta que, además de la enseñanza del idioma, permite conocer su patrimonio, cultura y territorio.

Esta jornada da continuidad a otras acciones de promoción desarrolladas por la Junta en ciudades británicas como Canterbury, Newcastle, Cardiff, Londres y Edimburgo.

Con esta nueva cita en Coventry, el Gobierno autonómico pretende ampliar su presencia en Reino Unido y reforzar la relación con los profesores y centros educativos interesados en la enseñanza del español.