El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la portavoz Ester Muñoz, el presidente provincial Juan Carlos Suárez Quiñones y la nº1 al senado, Silvia Franco. Peio García Ical

Mañueco evoca la mayoría de Rajoy en 2011 para repetir una victoria "incontestable y rotunda" con Feijóo

El presidente del PP de Castilla y León (PPCyL), Alfonso Fernández Mañueco, ha evocado este viernes la "gran victoria" de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 2011, cuando logró la mayoría absoluta más amplia de la historia del partido, para volver a repetir ese éxito con Alberto Núñez Feijóo este próximo 29 de noviembre.

Así lo ha trasladado en un acto en León, en el que ha estado acompañado por las cabezas de lista del PP al Senado, Silvia Franco, y al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, además del presidente provincial del partido, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Durante su intervención, Mañueco ha pedido no confiarse y ha invitado a afiliados y militantes a convertirse en "protagonistas de la historia de España" en una tierra que, ha aventurado, "va a ser decisiva en un cambio histórico".

En este sentido, el presidente autonómico de los 'populares' ha llamado a simpatizantes y votantes a alcanzar un resultado "rotundo e incontestable" como el que logró Rajoy ahora hace 15 años, cuando los ciudadanos "dijeron adiós a la etapa aciaga de Zapatero".

Con esta misma rotundidad se ha pronunciado sobre la "contundente victoria" de Feijóo en el cara a cara de este pasado jueves, donde pudo verse a un Pedro Sánchez "ausente y mal, como su gestión".

"Feijóo transmitió proyecto y liderazgo, ha demostrado que es la persona capaz de cambiar el rumbo. Pero no hay que confiarse, esto ya lo vimos hace tres años y medio. Tenemos que dar pedales hasta el 29 de noviembre", ha incidido.

El "agravio" a León

También ha recurrido al "agravio" del Gobierno de España hacia León en estos ocho años para hacer un llamamiento a luchar por el "cambio necesario", tal y como reza el eslogan de campaña del PP.

"En León conocéis el abandono de estos ocho años", ha señalado Mañueco, que se ha referido acto seguido a la inexistencia de avances en el Corredor Atlántico, al "olvido" del ferrocarril de la Ruta de la Plata, a la Plataforma de Torneros "en el cajón", a la inacabada autovía León-Valladolid y a los regadíos "paralizados".

Mientras tanto, ha criticado que los leoneses continúan pagando los peajes para ir hasta Asturias o Astorga. Por todo ello, ha avanzado que los leoneses "van a responder democráticamente en las urnas votando al PP".

En este sentido, el presidente del PPCyL ha considerado que lo que se necesita en España es "más gestión y menos excusas de gobiernos incompetentes", que ha contado con nombres como Ana Redondo u Óscar Puente, "dentro de lo malo, lo peor".

Además, ha incidido en que estas elecciones servirán como "base para la victoria en las municipales" de mayo de 2027 porque "si España necesita un presidente como Feijóo en la Moncloa, nuestros pueblos, villas y ciudades necesitan a hombres y mujeres del PP en sus ayuntamientos".

"Queda lo peor"

Antes de Mañueco ha intervenido Ester Muñoz, quien ha advertido de que "queda lo peor de la campaña". Por eso, ha llamado a simpatizantes y afiliados a disfrutar hasta esta noche "del orgullo y satisfacción" que sienten de Feijóo tras el debate con Sánchez, pero "mañana vuelta a empezar".

"Tenemos que recorrer cada calle, cada pueblo, cada ciudad, cada provincia. Es ahora o nunca. Solo ha habido una vez en toda la democracia que la oposición ha vencido a un presidente que se presentaba en ejercicio, Aznar contra Felipe González en 1996 y le ganó", ha recordado.

En este punto, ha subrayado que estas "no son unas elecciones cualquiera", sino las de "nuestra vida" y ha asegurado que en el PP "sabemos cómo hacerlo".

Silvia Franco, por su parte, ha emplazado a "garantizar la tranquilidad de las familias y la seguridad de los mayores" y ha criticado al PSOE por utilizar las pensiones como "arma arrojadiza en campaña".

"Feijóo ha dicho que se revalorizarán y estarán garantizadas. Y eso es palabra suya. El único que las ha congelado ha sido Zapatero con el voto favorable de Pedro Sánchez", ha recordado.

Por último, Suárez-Quiñones ha reivindicado la "capacidad de gestionar los asuntos públicos" que "no tiene Sánchez y sí que ha demostrado Feijóo en los 13 años de mayorías absolutas en Galicia".

"León lo que pide es un presidente que pueda aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Es la primera vez en la democracia y en Europa que hay uno que no ha podido presentar unos en toda la legislatura", ha zanjado.