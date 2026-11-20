El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo Rubén Cacho ICAL

Mañueco asegura que la solvencia de Feijóo ganó a la mala gestión de Sánchez en el primer debate del 29-N

Apenas unas horas después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaran en el primer cara a cara televisado de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado la palabra para dar por cerrado el duelo.

El dirigente popular ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X en el que asegura que "hoy ha ganado la buena gestión, la solvencia y la confianza de Feijóo".

En su publicación, Mañueco contrapone esa victoria con "ocho años de corrupción, escándalos y mala gestión de Sánchez" y concluye que "España necesita recuperar el rumbo, la estabilidad y la ilusión".

La frase que da título a su apoyo es contundente: "Feijóo es el presidente que necesita nuestro país".

"Yo cumplo"

El mensaje no llega solo. Mañueco cita expresamente la intervención de cierre de Feijóo, en la que el candidato popular se definió con estas palabras: "Yo no bailo en mítines, no robo, no miento y no me voy de vacaciones mientras invaden mi país. Yo cumplo".

Con esa declaración como base, el líder del PP de Castilla y León convierte el minuto de oro del debate en el argumento central de su respaldo.

A diez días de las elecciones del 29 de noviembre, el tuit de Mañueco funciona como una lectura política inmediata del cara a cara: para el presidente del PP de Castilla y León, la noche no dejó dudas sobre quién representa la gestión y quién arrastra el peso de la legislatura saliente.