El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, y la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, durante la firma de las enmiendas conjuntas de ambos grupos a los presupuestos generales de la Comunidad, el pasado viernes Vox Castilla y León

PP y Vox defienden sus presupuestos en Castilla y León y acusan al PSOE de presentar "enmiendas al peso"

El Partido Popular y Vox han defendido este jueves con contundencia el proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2027 y han restado valor a las enmiendas "al peso" presentadas por el PSOE, a las que califican de "trámite electoral" más que de alternativa real de Gobierno.

La portavoz popular, Leticia García, ha insistido en que su grupo está "muy orgulloso" de unas cuentas que el PSOECyL no se ha molestado en trabajar.

"No se han leído los presupuestos, ya anunciaban una enmienda a la totalidad sin estar registrados estos presupuestos. Martínez tiró de mantras y datos retorcidos en el debate de totalidad y fue lamentable que el PSOECyL se limitara a cumplir un trámite de enmienda a la totalidad sin trabajarlos", ha señalado.

Sobre las enmiendas parciales ha sido aún más dura.

"Han presentado enmiendas al peso, muchas enmiendas, pero muchas de ellas, una intensa mayoría, son copia y pega de años anteriores y luego están las clásicas enmiendas que presentan en campaña electoral con pequeñas inversiones para los ayuntamientos del PSOE para poder vender su producto electoral", ha afirmado.

Aumento de la inversión

El portavoz de Vox, David Hierro, ha respaldado el proyecto y ha invitado al resto de grupos a sumarse, destacando el incremento en materia de incendios.

"Hay un presupuesto en vías de aprobación que incrementa en un 46% las partidas para prevención y extinción de incendios. La cosa ha cambiado y la entrada de Vox en el Gobierno hace que el presupuesto en prevención y extinción de incendios supere los 200 millones de euros", ha asegurado.

Y ha animado al Grupo Socialista y al Grupo Mixto a que "apoyen el presupuesto".

Hierro ha contrapuesto la situación autonómica con la nacional. "No se puede gobernar sin presupuesto, que es lo que lleva haciendo cuatro años el Gobierno de España y por eso este país se ha convertido en un auténtico desastre", ha afirmado.

El portavoz socialista, Carlos Martínez, por su parte, ha insistido en que los presupuestos "no dan respuesta alguna a la problemática de la Comunidad" y ha defendido sus enmiendas orientadas a "un cambio de modelo" y a una fiscalidad "más progresiva", aunque sin expectativas de que prosperen frente al "rodillo de PP y Vox".