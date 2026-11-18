La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha garantizado este miércoles que las mujeres víctimas de violencia de género que llevan pulseras antimaltrato están “a salvo”.

Lo ha hecho pese a reconocer que estos dispositivos pueden “sufrir problemas tecnológicos” y después de que varios medios de comunicación hayan publicado informaciones sobre los fallos detectados en el sistema.

Las explicaciones de la ministra llegan después de que EL ESPAÑOL haya publicado este miércoles un caso que pone de manifiesto los problemas que puede sufrir el sistema.

Según han trasladado a este periódico agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, este verano tuvieron que detener a un maltratador que irrumpió en el domicilio de su víctima en una localidad de Andalucía.

Según ha detallado, el agente encargado de proteger a la víctima se pone en contacto con ella, le explica lo sucedido y activa los mecanismos necesarios para garantizar su seguridad.

En este sentido, ha asegurado que esos protocolos son “lo único que jamás ha fallado”.

El hombre, condenado por violencia de género, había viajado desde Madrid hasta la vivienda de su expareja sin que la pulsera antimaltrato que llevaba activara ninguna alerta.

Cuando los agentes acudieron tras la denuncia de la mujer, descubrieron que el dispositivo era defectuoso y llevaba 25 días sin funcionar.

De campaña

Por su parte, Redondo ha negado las declaraciones que publica ABC, en las que reconocía deficiencias en las pulseras y admitía que el sistema funcionaba mejor hace unos años.

Durante una visita al barrio de La Rondilla, en Valladolid, en el marco de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la ministra ha insistido en que su departamento está “encima de la empresa” para garantizar que tanto los dispositivos como todo el operativo funcionan “correctamente”.

Sin embargo, la titular de Igualdad sí ha admitido que pueden producirse incidencias técnicas.

“Puede haber, y no lo niego, problemas tecnológicos”, ha señalado, antes de comparar estos fallos con los que pueden registrarse en los aeropuertos o en los teléfonos móviles.

En caso de que una pulsera se quede sin cobertura, Redondo ha explicado que se ponen en marcha los protocolos de protección.

Pese a ello, Redondo ha defendido el funcionamiento del sistema y ha asegurado que ninguna mujer que llevara el dispositivo puesto y conectado ha sido asesinada. Actualmente, más de 5.000 mujeres utilizan estas pulseras. Además, la ministra ha señalado que el 90% de las mujeres que las han llevado tienen una opinión positiva y las recomendarían.

“En todo caso, los agentes protectores las van a proteger. Ninguna mujer, repito, con el dispositivo ha sido asesinada y hay muchas mujeres que salvan la vida a diario gracias al dispositivo”, ha afirmado.

La ministra también ha defendido las mejoras introducidas en el contrato actual, que, según ha explicado, contempla dispositivos en forma de tobilleras, “mucho más potentes” y “mucho más fiables”.

Esta renovación ha elevado el importe del contrato de los 45 a los 111 millones de euros.

Redondo ha recordado, asimismo, que el anterior contrato, firmado durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, ya está “finiquitado” y se encuentra bajo revisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Tribunal de Cuentas.