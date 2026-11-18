La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, y la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago JCYL

Castilla y León se prepara para el duro invierno: 153 quitanieves, 475 profesionales y sensores contra el hielo

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la campaña de vialidad invernal, que permanecerá activa hasta el próximo 30 de abril.

El dispositivo busca garantizar la seguridad en las carreteras de la Comunidad durante los meses de frío y mejorar la respuesta ante nevadas, heladas y otros episodios meteorológicos adversos.

Para esta campaña, la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial movilizará a 475 profesionales y 153 máquinas quitanieves.

Además, dispone de 135 instalaciones para almacenar fundentes y de una reserva de 10.000 toneladas de estos materiales, utilizados para combatir la nieve y el hielo en las calzadas.

La principal novedad de este año está en el refuerzo tecnológico. La Administración autonómica quiere mejorar la vigilancia de las carreteras y anticiparse a las situaciones de riesgo mediante sensores, estaciones meteorológicas y sistemas de información en tiempo real.

La Junta ya tiene instalados 127 dispositivos conectados a una plataforma de monitorización y está ultimando la incorporación de otros 18.

Estos equipos permiten controlar las existencias de sal y salmuera en los depósitos, además de vigilar las condiciones meteorológicas y el estado de las calzadas.

Las estaciones recogen datos sobre temperatura, humedad, viento, precipitaciones y presión atmosférica.

Algunos dispositivos cuentan también con sensores específicos para detectar la presencia de hielo en la carretera.

Esta información permite organizar mejor los recursos, anticipar cuándo será necesario reponer los fundentes y conocer con mayor precisión las condiciones de circulación en los puntos más sensibles de la red autonómica.

Los conductores también contarán con información actualizada en los principales accesos de alta montaña.

La Junta mantendrá activos los 26 paneles de señalización inteligente repartidos por Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Estos dispositivos informarán de si los puertos están abiertos, cerrados o presentan restricciones. También advertirán de la necesidad de utilizar cadenas cuando las condiciones lo requieran.

Los paneles incorporan tecnología LED y pueden actualizarse a distancia mediante una plataforma web y una aplicación móvil. Además, disponen de radares para detectar vehículos y adaptar los avisos a las circunstancias de cada momento.

Otra de las novedades es la integración de las incidencias de las carreteras autonómicas en los sistemas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, ambas administraciones compartirán información sobre el estado de las vías y las restricciones de circulación.

A ello se suma la incorporación de la ubicación de las máquinas quitanieves al Punto de Acceso Nacional (NAP). Los conductores podrán consultar su posición en tiempo real a través de los sistemas de navegación que incorporen estos datos.

El 112

La campaña no se limita a mantener las carreteras transitables. La Agencia de Protección Civil y Emergencias basa su actuación en cuatro pilares: prevención, anticipación, coordinación y disponibilidad de recursos.

El teléfono 112 y el Centro Coordinador de Emergencias serán los encargados de recibir y gestionar los avisos, coordinar a los servicios que deban intervenir y realizar el seguimiento de las situaciones de riesgo.

La Comunidad cuenta también con medios especializados, como el helicóptero de Protección Civil, el Grupo de Rescate y Salvamento y la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias. A estos recursos se suman los medios de las delegaciones territoriales y unos 3.000 voluntarios de Protección Civil.

Cuatro niveles

La Junta dispone de distintos mecanismos para comunicar los riesgos y preparar la respuesta ante una posible emergencia. El sistema contempla cuatro niveles de actuación.

El primero es la prealerta, que consiste en el envío de avisos por SMS a los organismos implicados. En el nivel de alerta se refuerza la comunicación y la preparación de los servicios mediante mensajes y correos electrónicos.

Si la situación lo requiere, se activa el plan provincial, que incorpora los mecanismos de coordinación y respuesta en ese ámbito. El nivel más elevado es la activación del plan autonómico, que implica la coordinación de las consejerías y organismos de la Comunidad.

El instrumento que articula esta respuesta es el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL).

Además, la Junta dispone del sistema ES-ALERT, que permite enviar mensajes directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentren en una zona afectada.

De esta manera, las autoridades pueden trasladar instrucciones y recomendaciones de protección de forma inmediata cuando las circunstancias lo exijan.

La respuesta ante un temporal también implica garantizar la asistencia sanitaria y mantener operativos los servicios esenciales.

Para ello, Castilla y León cuenta con 21 hospitales, 248 centros de salud y 196 puntos de atención continuada. La red se completa con diez helicópteros sanitarios y las ambulancias de urgencias.

La coordinación se extiende también a otros departamentos de la Junta, como Educación, Cultura, Turismo y Deporte, o Familia y Servicios Sociales. Sus instalaciones, entre ellas colegios, centros culturales, deportivos y residenciales, pueden resultar necesarias para atender a la población en caso de emergencia.