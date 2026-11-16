El TSJCyL avala nuevos refuerzos de personal y jueces en cinco provincias para aliviar el atasco judicial

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) Cedida

Más manos y prórrogas de apoyo para desatascar los juzgados con mayor carga de trabajo de la Comunidad.

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), reunida el pasado 6 de noviembre en Burgos bajo la presidencia de Ana del Ser, ha avalado una batería de medidas de refuerzo y continuidad de apoyos en órganos judiciales de Burgos, Segovia, Palencia, Soria y Valladolid con el objetivo de agilizar la tramitación y reducir la pendencia acumulada.

La provincia burgalesa concentra buena parte de los acuerdos adoptados.

En Miranda de Ebro, tras una reciente inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que constató una elevada acumulación de asuntos tanto en la Sección Civil como en la Penal, la Sala ha informado favorablemente la incorporación de un funcionario interino del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y de dos del cuerpo de Tramitación.

Del mismo modo, en Villarcayo, ha avalado el nombramiento de dos funcionarios interinos de Tramitación para frenar el retraso acumulado en el registro, incoación y tramitación de procedimientos, un problema que se ha agravado respecto a evaluaciones previas.

También en la provincia de Burgos, el TSJCyL respalda prorrogar la adscripción de la jueza sustituta en la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción de Aranda de Duero, un refuerzo que ya ha permitido resolver alrededor de un millar de procedimientos monitorios pendientes, aunque la Sala advierte de que la sobrecarga del órgano sigue teniendo carácter estructural.

En Burgos capital, se informa igualmente a favor de prorrogar la comisión de servicios de una magistrada en la Sección de Violencia sobre la Mujer mientras su titular ejerce simultáneamente como presidenta del Tribunal de Instancia.

Segovia pide más medios

En Segovia, la Comisión Permanente ha analizado la petición de un juez de refuerzo para la Plaza 4 con competencias en Violencia sobre la Mujer, aunque antes de pronunciarse ha solicitado datos estadísticos complementarios sobre su carga de trabajo.

Paralelamente, ha reiterado la necesidad de dotar de más personal a la Sección Social del Tribunal de Instancia de Segovia para evitar retrasos en la tramitación.

Por último, el órgano de gobierno judicial apuesta por dar continuidad a las medidas de apoyo ya en marcha en otras tres provincias de la Comunidad: en Palencia, renueva durante seis meses la comisión de servicios que refuerza la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción tras constatar una evolución positiva, aunque persisten niveles de pendencia que aconsejan mantener el respaldo.

En Soria, propone prorrogar la comisión de servicios de una magistrada en la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción para asumir asuntos de Familia no derivados de Violencia sobre la Mujer hasta que entre en funcionamiento una nueva plaza judicial; y en Valladolid, avala los resultados del refuerzo en la Sección Social, donde la magistrada asignada celebró 69 juicios y dictó 67 sentencias durante el tercer trimestre del año.