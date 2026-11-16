El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental Joaquín Antonio Pino, en el Mercaco Regional de Salamanca. Cedida

Es oficial: la Junta amplía competencias para que los veterinarios puedan participar en más controles y pruebas

La Junta de Castilla y León ampliará las funciones de los veterinarios habilitados en los programas de sanidad animal.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha elaborado un nuevo protocolo que permitirá aumentar la capacidad de actuación de estos profesionales y mejorar la atención sanitaria a las explotaciones ganaderas.

El documento establece unas normas comunes para organizar su trabajo y coordinarlo con los Servicios Veterinarios Oficiales.

Estos últimos mantendrán en todo momento la dirección, supervisión y control de las actuaciones, así como las competencias administrativas que les corresponden.

Una de las principales novedades afecta al programa de erradicación de la tuberculosis bovina.

Los veterinarios habilitados podrán realizar no solo las pruebas previas y posteriores al movimiento de animales, sino también las pruebas oficiales de campaña.

Para ello, deberán contar con la formación teórica, práctica y jurídica exigida, además de superar la validación de la técnica de intradermotuberculinización y los cursos de actualización correspondientes.

La ampliación de estas competencias busca mejorar la cobertura territorial y aprovechar los recursos profesionales disponibles. También pretende facilitar la prestación de servicios sanitarios a los ganaderos, sin rebajar las garantías técnicas y administrativas.

Más actuaciones

El nuevo protocolo permitirá a estos profesionales participar en un mayor número de tareas.

Entre ellas figuran las pruebas diagnósticas, la recogida y el traslado de muestras, el seguimiento sanitario de las explotaciones y las investigaciones epidemiológicas.

También podrán realizar comprobaciones de bioseguridad y colaborar en actuaciones de vigilancia y control.

Su intervención podrá extenderse a otras especies ganaderas, la fauna silvestre y las enfermedades que pueden transmitirse entre los animales silvestres y el ganado, siempre dentro de los programas oficiales.

Otra de las novedades es la creación de un registro público y actualizado de veterinarios habilitados. En él se podrán consultar las actuaciones que puede realizar cada profesional y sus datos de contacto.

De esta forma, los titulares de las explotaciones tendrán libertad para elegir al veterinario que prefieran entre los incluidos en el registro, siempre que esté habilitado para la actuación correspondiente.

La autorización tendrá validez en todo el territorio de Castilla y León, sin necesidad de una adscripción provincial adicional.

Plazos

El protocolo también fija los plazos para comunicar las intervenciones a los Servicios Veterinarios Oficiales.

En las pruebas previas o posteriores al movimiento de animales, la comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de 24 horas, salvo causa justificada.

En el caso de las pruebas oficiales de campaña, el plazo general será de 48 horas. La Junta aclara que estas comunicaciones tienen como objetivo facilitar la programación y coordinación de los trabajos, pero no suponen una autorización previa.

Con este nuevo marco, la Administración autonómica busca reforzar la colaboración entre los veterinarios oficiales, los profesionales habilitados y los titulares de las explotaciones.

La Junta mantendrá el control de los programas sanitarios y la responsabilidad de adoptar las medidas que correspondan.

El objetivo es mejorar la prevención y el control de las enfermedades animales, ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ganadero y facilitar los servicios a las explotaciones de Castilla y León.