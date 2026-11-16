CSIF presenta 1.607 candidatos a las elecciones sindicales de Educación del 3 de diciembre para revalidar su liderazgo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) concurrirá a las elecciones sindicales de Educación no universitaria en Castilla y León del próximo 3 de diciembre con un total de 1.607 candidatos, lo que supone 416 más que en la convocatoria de 2022.

Mediante estas listas, el sindicato aspira a revalidar su condición de primera fuerza sindical en la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad, donde actualmente lidera la representación en Ávila, León, Salamanca y Zamora y ocupa la segunda posición en las otras cinco provincias.

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, ha agradecido el respaldo del profesorado y ha subrayado que este volumen de candidaturas garantiza la representatividad en todos los cuerpos docentes y en las nueve provincias.

Según ha defendido, el sindicato ofrece una apuesta profesional e independiente sustentada en sus propias cuotas de afiliados y en unas cuentas auditadas públicamente, con el objetivo de seguir defendiendo las condiciones sociolaborales del profesorado de la enseñanza pública.

Por provincias, las listas más numerosas se concentran en Salamanca (274), León (262) y Valladolid (227), seguidas de Ávila (188), Burgos (159), Palencia (153), Zamora (123), Segovia (111) y Soria (101).

En estos comicios están llamados a las urnas 31.937 docentes —2.910 más que en 2022, cuando el censo era de 29.027—, repartidos entre Valladolid (6.144), León (5.564), Burgos (4.418), Salamanca (3.897), Segovia (2.816), Ávila (2.654), Zamora (2.528), Palencia (2.136) y Soria (1.780).

De las urnas saldrán 243 delegados, cuatro más que hace cuatro años, distribuidos en 33 en Valladolid, 31 en León, 29 en Burgos, 27 en Salamanca, 25 en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y 23 en Soria.

Mejoras y menos burocracia

De cara a los próximos cuatro años, CSIF sitúa como prioridad la apertura de una negociación específica para lograr la equiparación salarial de los docentes de Castilla y León con las comunidades mejor retribuidas del país, al considerar que los buenos resultados educativos de la autonomía deben ir acompañados de un mayor reconocimiento económico.

En este sentido, aunque valora los avances logrados en sexenios y carrera profesional, los ve insuficientes al mantenerse la incompatibilidad entre ambos conceptos y exige cumplir los compromisos pendientes del Acuerdo del 22 de septiembre de 2025.

Junto a las retribuciones, la organización reclama reforzar la atención a la diversidad con más recursos humanos, reducir de forma real la carga burocrática dotando de más personal de administración y servicios a los centros y mejorar el régimen de permisos y licencias para favorecer la conciliación.

Asimismo, pide un plan integral de modernización de las infraestructuras educativas que aborde la climatización, el aislamiento térmico, la ventilación y la eficiencia energética para evitar improvisaciones ante temperaturas extremas.

Por último, tras destacar como un logro reciente el anuncio inminente de la convocatoria de 1.000 cátedras de Secundaria trasladado en la Mesa Sectorial del 12 de noviembre, CSIF exige una aplicación efectiva del acuerdo firmado el pasado 9 de octubre de 2026, que recoge el reconocimiento de la función tutorial y la reducción del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años.

Reclamando que ambas medidas cuenten con financiación y personal suficiente para no generar problemas organizativos en los colegios e institutos.