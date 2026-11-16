El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello Cedida

Argüello avanza una postura de los obispos ante las elecciones: “Espero que esta Asamblea ofrezca alguna declaración”

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha abierto la puerta a que los obispos españoles se pronuncien sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo podrían hacer durante la Asamblea Plenaria que celebra esta semana el órgano de gobierno de la Iglesia.

Argüello ha avanzado la posibilidad de que de este encuentro salga una declaración sobre la cita electoral, aunque no ha concretado cuál será su contenido ni ha adelantado el sentido de un eventual posicionamiento.

El prelado ha aprovechado su intervención para realizar un diagnóstico de la situación política y social española, marcado, a su juicio, por la crispación, la polarización y el deterioro de los vínculos comunitarios.

Eso sí, Argüello no ha avanzado recomendaciones de voto ni una posición concreta ante las distintas opciones políticas, pero sí ha dejado sobre la mesa su preocupación por el deterioro de la convivencia y por la crisis de los vínculos que, en su opinión, “sostienen la democracia”.

Un escenario que considera preocupante y en el que ha advertido del “aumento de la agresividad histérica” y de las “soflamas que polarizan” la vida intelectual, social y mediática.

Argüello ha puesto el foco en la crisis de la comunidad política y en la pérdida de una cultura compartida que permita sostener la convivencia democrática.

En su análisis, ha alertado de una “desculturación global” que sustituye los significados comunes por “normas y códigos explícitos”, una transformación que, en su opinión, está dejando a la sociedad sin referentes compartidos.

El presidente de los obispos ha advertido de que las actuales dinámicas de enfrentamiento están sustituyendo el diálogo por “dialécticas de contrarios, de amigo-enemigo, nosotros o ellos”.

Una deriva que alimenta una "guerra cultural" y que dificulta la construcción de proyectos colectivos a largo plazo.

“¿Desde dónde edificar a largo plazo?”, se ha preguntado Argüello, que ha relacionado esta situación con la crisis del modelo liberal de representación política y con una evolución cada vez más individualista y competitiva de la sociedad.

En este contexto, ha defendido la necesidad de recuperar el sentido de pertenencia y los vínculos que permiten reconocerse como parte de una misma comunidad.

Para ilustrarlo, ha recurrido a tres experiencias recientes que, pese a sus diferencias, considera que han sacado a relucir un sentimiento colectivo: la visita del Papa León XIV, la victoria de la selección española en el Mundial y la conmoción provocada por el accidente ferroviario de Urda.

“Somos pueblo, estamos vinculados, queremos gritar al unísono: ¡esto está bien!, ¡esto está mal!”, ha afirmado el presidente de la CEE, que ve en estas experiencias una expresión de un “latido más profundo” de la sociedad española.

Argüello ha insistido en que la política no puede sostenerse únicamente sobre un sistema de normas o procedimientos si no existe previamente un vínculo social que permita compartir determinados valores.

También ha criticado que las emociones colectivas queden reducidas a “emociones debidamente catalogadas en emojis”, en un contexto de creciente influencia de los medios y de las dinámicas de polarización.

Familia

La intervención del arzobispo de Valladolid ha abordado también el papel de la familia como espacio de reconstrucción de esos vínculos.

“Si se trata de reconstruir vínculos, hablemos de una alianza que genera vínculos: la familia”, ha señalado.

En este sentido, ha defendido la importancia de la familia como lugar de transmisión de la vida y aprendizaje del perdón, aunque ha reconocido las dificultades a las que se enfrenta en la actualidad, entre ellas la precariedad laboral y de vivienda, la soledad, el individualismo y los problemas de comunicación en el hogar.

El diagnóstico de Argüello, según ha precisado, pretende evitar tanto la idealización como el catastrofismo.

A su juicio, sigue existiendo el "deseo de amar y ser amado", aunque se ha debilitado la confianza en un compromiso estable y duradero.