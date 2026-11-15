La Junta cierra su participación en Intur 2026 con un impulso de la promoción de la oferta turística
La participación de la Junta en la Feria Internacional de Turismo Interior se ha centrado en la promoción de las marcas turísticas regionales y de la oferta cultural propia, impulsando su proyección nacional e internacional.
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Finaliza la vigesimonovena edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur, que se ha celebrado en la Feria de Valladolid desde el pasado jueves 12 de noviembre y donde la Junta de Castilla y León ha apostado por la promoción de la riqueza cultural, patrimonial y enogastronómica de la Comunidad, dando a conocer la diversidad y riqueza de los recursos turísticos de Castilla y León a través de una participación activa, tanto en la parte comercial, destinada a los profesionales del sector, como en la promocional, orientada al público final asistente a la feria.
La Junta participó el jueves día 12 en Intur Negocios e Intur Talks, facilitando el contacto entre operadores turísticos y empresas de Castilla y León, generando oportunidades de comercialización de la oferta turística en los mercados nacionales e internacionales. En esta ocasión, en la jornada comercial participaron en torno a 70 turoperadores y agencias de viaje, especializadas en turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, urbano o activo, entre otras.
En la jornada de trabajo y, a través de una agenda cerrada de encuentros B2B, se ha facilitado el contacto entre los compradores y los empresarios del sector en sus diferentes ámbitos. Este tipo de acciones, dirigidas a los profesionales del sector, facilitan el conocimiento de la oferta turística de Castilla y León entre los operadores del sector, presentando productos turísticos singulares y especializados, que contribuyen al desarrollo territorial de la Comunidad, así como a la dinamización económica del sector, la generación de empleo turístico y el asentamiento poblacional, especialmente en el medio rural.
Promoción en Intur
De viernes a domingo, la Junta ha estado presente en Intur Viajeros con un novedoso y visual stand promocional en el pabellón 2, dando a conocer la oferta de recursos de la Comunidad, que ha contado con la participación activa de las marcas turísticas regionales como Rutas del Vino de Castilla y León y Posadas Reales, además de la oferta cultural, con la presencia de los Museos Autonómicos y sus novedosas propuestas expositivas para los próximos meses.
El stand se ha diseñado a través de tres ámbitos promocionales diferenciados y abiertos a los visitantes: un escenario donde se ha desarrollado un programa de presentaciones de productos turísticos y propuestas; una zona expositiva con piezas de los Museos e información de la oferta cultural de la Comunidad y una zona enogastronómica, donde se han realizado catas dirigidas de productos y presentaciones de propuestas relacionadas con la gastronomía y el enoturismo en la Comunidad.
Durante las tres jornadas, se ha desarrollado una programación con actividades abiertas al público visitante de la feria y que también ha contado con propuestas artísticas relacionadas con la oferta cultural de Castilla y León, como los talleres infantiles y familiares que han ofrecido los museos a través de sus departamentos didácticos, las propuestas musicales relacionadas con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, o variadas propuestas escénicas de magia, circo o música, que son el reflejo de la oferta cultural y de los Festivales que se desarrollan en la Comunidad a lo largo del año.
Además, en Intur se ha dado a conocer la nueva campaña de promoción turística ‘En Castilla y León, la vida es para ti’, protagonizada por el cómico Sergio Encinas, que participó con una actuación en el acto institucional de apertura de la Feria y donde se presentó el nuevo vídeo promocional, que ya se puede disfrutar en todos los canales online y redes sociales de la Turismo de Castilla y León.