Feijóo se compromete a diseñar un modelo de financiación “justo” que tenga en cuenta las necesidades de Castilla y León

El Partido Popular de Castilla y León ha difundido un vídeo de campaña en el que el presidente nacional del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, asume “sus compromisos” con la Comunidad de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

“España necesita un cambio, y Castilla y León necesita un gobierno de la nación que os trate como lo que siempre habéis sido: ciudadanos de primera”, afirma Feijóo en el vídeo.

El líder de los populares traslada a los castellanos y leoneses que tienen “la oportunidad de elegir un gobierno que se haga cargo, por fin, de sus problemas”.

En el plano económico y territorial, se compromete a “diseñar un modelo de financiación autonómica justo, que tenga en cuenta las características y necesidades de esta tierra”.

También a “defender en Europa una PAC suficiente y adecuada a los intereses de nuestro campo”; y a “implantar una política fiscal, energética y de infraestructuras que asegure las inversiones e impulse el desarrollo económico e industrial en todo el territorio”.

Feijóo pone también el acento en los servicios públicos y la vertebración. El 29 de noviembre, señala, los ciudadanos pueden elegir “un gobierno que solucione la falta de médicos, que mejore la conectividad en toda la Comunidad, que garantice las paradas de bus y recupere las frecuencias de tren retiradas en estos años”.

El presidente de España que necesita #CastillayLeón. Compromiso y gestión. #ElCambioNecesario. https://t.co/aYDtKZAKwr — PP Castilla y León (@PPopularCyL) November 15, 2026

En este sentido, se compromete de manera expresa con el ferrocarril: “Necesitamos un gobierno que recupere el prestigio de nuestro tren y que vuelva a convertirlo en un servicio de calidad y de vertebración de nuestro país”.

El presidente del Partido Popular cierra el vídeo resumiendo su compromiso con la Comunidad: “Yo me comprometo con la buena gestión, con la limpieza y con una España que vuelva a funcionar. Me comprometo a darle a Castilla y León el gobierno que esta tierra merece”.