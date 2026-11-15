Alberto Núñez Feijóo en Valladolid.

Alberto Núñez Feijóo en Valladolid. Fotografía: Leticia Pérez / ICAL.

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Feijóo se compromete a diseñar un modelo de financiación “justo” que tenga en cuenta las necesidades de Castilla y León

En un vídeo de campaña, el líder del PP asume también compromisos con la PAC o la falta de médicos e infraestructuras.

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El Partido Popular de Castilla y León ha difundido un vídeo de campaña en el que el presidente nacional del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, asume “sus compromisos” con la Comunidad de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

España necesita un cambio, y Castilla y León necesita un gobierno de la nación que os trate como lo que siempre habéis sido: ciudadanos de primera”, afirma Feijóo en el vídeo.

El líder de los populares traslada a los castellanos y leoneses que tienen “la oportunidad de elegir un gobierno que se haga cargo, por fin, de sus problemas”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el acto del Partido Popular de este sábado en la capital vallisoletana

En el plano económico y territorial, se compromete a “diseñar un modelo de financiación autonómica justo, que tenga en cuenta las características y necesidades de esta tierra”.

También a “defender en Europa una PAC suficiente y adecuada a los intereses de nuestro campo”; y a “implantar una política fiscal, energética y de infraestructuras que asegure las inversiones e impulse el desarrollo económico e industrial en todo el territorio”.

Feijóo pone también el acento en los servicios públicos y la vertebración. El 29 de noviembre, señala, los ciudadanos pueden elegir “un gobierno que solucione la falta de médicos, que mejore la conectividad en toda la Comunidad, que garantice las paradas de bus y recupere las frecuencias de tren retiradas en estos años”.

En este sentido, se compromete de manera expresa con el ferrocarril: “Necesitamos un gobierno que recupere el prestigio de nuestro tren y que vuelva a convertirlo en un servicio de calidad y de vertebración de nuestro país”.

El presidente del Partido Popular cierra el vídeo resumiendo su compromiso con la Comunidad: “Yo me comprometo con la buena gestión, con la limpieza y con una España que vuelva a funcionar. Me comprometo a darle a Castilla y León el gobierno que esta tierra merece”.