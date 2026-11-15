Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo y provoca retrasos en la línea que conecta Madrid con Ávila

La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila se está viendo afectada y registra retrasos después del descarrilamiento de un tren de mercancías a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo.

“Ha descarrilado la locomotora del tren de CapTrain sobre las 4:00 de la madrugada de este domingo y está provocando retrasos en los trenes comerciales, de media distancia y mercancías entre Madrid y Ávila”, añaden desde Adif en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Desde Renfe apuntan que la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo (Madrid) debido a esta incidencia, se encuentra “suspendida” y confirma que “se están viendo afectados trenes regionales que conectan Madrid con Ávila”.

Se ha habilitado un “servicio alternativo” de transporte por carretera entre El Escorial y Robledo de Chavela”, añaden desde Renfe, corroborado por Adif que señala que “han habilitado servicio de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros a través de autobuses”.

La propia Adif ha informado de que “el maquinista del tren que ha descarrilado ha sido trasladado a un centro hospitalario” tras el suceso.