El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, y la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, durante la firma de las enmiendas conjuntas de ambos grupos a los presupuestos generales de la Comunidad, este viernes Vox Castilla y León

PP y Vox registran 31 enmiendas conjuntas a los presupuestos de Castilla y León con retoques en 23,5 millones

El Partido Popular y Vox han registrado este viernes 31 enmiendas conjuntas a los presupuestos de Castilla y León para 2027, con retoques numéricos que movilizan 23,5 millones de euros hacia inversiones muy concretas en el territorio.

Los grupos Popular y Vox en las Cortes autonómicas, como fuerzas que sustentan al Gobierno de la Junta, han presentado 15 enmiendas al articulado de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, una al articulado de la Ley de Presupuestos y 15 enmiendas numéricas a las cuentas.

Estas últimas refuerzan la reforma, ampliación o construcción de los centros de salud de Cistierna, Valle de Mena, Cantalejo y Miranda Oeste; la renovación de la carretera CL-615 a su paso por Pino del Río y Guardo y el refuerzo del Fondo de Cooperación Económica Local.

También el incremento de la ayuda a la Federación de Autismo de Castilla y León; la mejora de las ayudas al desplazamiento y el ajuste de las bonificaciones de los peajes.

Un presupuesto histórico

Se incorporan a un presupuesto histórico de 16.472 millones de euros −el más alto de la historia de la Comunidad−, con un aumento de 1.910 millones (+13,11 %).

Ocho de cada 10 euros de las consejerías se destinan a sanidad, educación y servicios sociales, y las cuentas incluyen los impuestos más bajos de la historia autonómica, con 920 millones en beneficios fiscales y 36 rebajas tributarias que alcanzarán a 704.000 contribuyentes.

En la Ley de Medidas, las enmiendas introducen correcciones técnicas y clarificaciones jurídicas, así como mejoras en función pública, denominaciones de origen y calidad alimentaria, patrimonio y modelo de atención en centros residenciales y de día. Se trata de ajustes de carácter fino sobre un proyecto ya cerrado y elaborado.

"Perfeccionar" las cuentas

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha destacado que son enmiendas que "solo ayudan a perfeccionar unos presupuestos ya excelentes por sí mismos" y que, fruto del diálogo con sectores y territorios, "no alteran la esencia" del proyecto, sino que lo rematan con atención al detalle.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha señalado que mejoran "ya de por sí un presupuesto que es bueno para los castellanos y los leoneses" y que, tras su aprobación, los ciudadanos podrán afrontar el futuro "con la garantía del cumplimiento del acuerdo entre PP y Vox, fruto de la voluntad expresada en las urnas el pasado marzo".

Ambos grupos subrayan el entendimiento y el trabajo conjunto que permite contar con unas cuentas en plazo, "rigurosas y al servicio de los ciudadanos".