La campaña del 29-N en Castilla y León arranca tensa y polarizada: del "peor gobierno" a la "involución exprés"

Con el olor a cola y el sonido de las grapadoras resonando en plazas y calles de las nueve provincias, Castilla y León ha entrado de lleno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En disputa están 31 escaños del Congreso de los Diputados −repartidos actualmente en 18 del PP, 12 del PSOE y uno de Vox− y 36 senadores elegidos directamente por los ciudadanos, cuatro por provincia, donde el PP suma 27 y el PSOE nueve.

Un mapa que arranca de la hegemonía popular de 2023 y que las formaciones intentan redibujar desde la primera noche de carteles y discursos.

La "puerta de salida"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, enseñó la "puerta de salida" al que calificó como "el peor gobierno de la democracia".

En la abarrotada azotea del hotel Alameda Palace de Salamanca insistió en que es un "momento crucial" y que "nunca el cambio fue tan necesario" para que los últimos ocho años "nefastos se vayan por las urnas".

Criticó el deterioro de los servicios públicos y el olvido de Salamanca, y señaló a Alberto Núñez Feijóo como "la única persona capaz de liderar la reconstrucción nacional", un líder experimentado que devolverá la seguridad a los trenes, la educación de calidad y el fin de las listas de espera provocadas, según dijo, por "la inútil e incompetente" ministra actual.

Defendió el campo con una PAC solvente que facilite la incorporación de jóvenes y mujeres, lamentó la subida de impuestos con la inflación alta y pidió un gobierno del PP que los baje. Tras un acto en Valladolid, cargó contra Óscar Puente y Ana Redondo como ejemplo de "nefasta gestión" que "arriesgan la seguridad de las personas".

"Hay equipo, hay experiencia, hay rigor y hay proyecto. Tenemos más empuje que nunca, pero no hay que dar nada por hecho. La única encuesta que vale es la de las urnas", alentó.

Carmen Seguín, número uno por Salamanca, contrapuso el "show de Sánchez" a la acción de gobierno.

"España es un gran país, no un plató de televisión", afirmó. Criticó la falta de presupuestos, la vivienda y los retrasos en infraestructuras, y prometió derribar "ladrillo a ladrillo" el muro que, según ella, ha construido Sánchez.

Bienvenido de Arriba, cabeza de lista al Senado, tildó a Sánchez de "mayor fraude de los 50 años de democracia", criticó su "soberbia" y el señalamiento a los contrapesos, y se preguntó "¿dónde está el dinero?" al tiempo que aludió a la operación de la UCO en Igualdad.

Carlos García Carbayo, presidente del PP de Salamanca, ironizó con los resultados del CIS y contrapuso la gestión "con acierto y honradez" del PP a un Sánchez "nefasto" para Salamanca en infraestructuras y vivienda, pidiendo un país "moderno" presidido por Feijóo.

Una movilización "masiva"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, llamó desde León a una "movilización masiva" el 29-N para lograr "un Vox fuerte" que desaloje al Gobierno "más mafioso y corrupto de la historia de la democracia".

En el acto virtual de León advirtió de una campaña "sucia" y "con violencia", recordó el intento de modificar el censo con la Ley de Nietos y defendió prioridad nacional, desregulación ambiental y burocrática, fronteras seguras y cerradas, reemigración y deportación de quienes entran ilegalmente.

"España necesita que los españoles sean los primeros y no los últimos", remarcó.

Pablo Calvo, candidato al Congreso por León, coincidió en que las elecciones son "inéditas" y criticó los impuestos "confiscatorios" y las infraestructuras "dejadas y obsoletas".

Denunció el envío de fondos a ferrocarriles en Uzbekistán, Etiopía, Egipto o Marruecos mientras León acumula décadas de retrasos, y apostó por terminal de carga en el aeropuerto, autovías como Ponferrada-Orense o Ponferrada-La Espina, reactivar el ferrocarril Astorga-Plasencia, mejorar la Ruta de la Plata y eliminar peajes.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en el arranque de la campaña electoral en Soria Concha Ortega ICAL

Hablar "de la gente"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reivindicó en Soria una campaña centrada en los problemas de las nueve provincias frente a la disyuntiva "sanchismo-antisanchismo".

Acompañado de Luis Rey y Ana Alegre, pidió que Castilla y León deje de ser "invisible" y hable de despoblación, de sus 2.248 municipios y 95.000 kilómetros cuadrados.

Acusó a Mañueco de "falta de liderazgo" y de supeditar los intereses de la Comunidad a los de su partido, y defendió una campaña de contacto directo, "marcadamente feminista", de defensa de los trabajadores y contra las desigualdades.

Prefirió el CIS y La Séptima a otras encuestas y criticó lo que consideró "censura" cultural.

El candidato del PSOE al Congreso por Soria, Luis Rey, pidió el voto como "la única alternativa para seguir avanzando", reivindicó subidas de pensiones y salario mínimo y ayudas al campo, y advirtió de pérdida de derechos si gobiernan PP y Vox.

La candidata al Senado, Ana Alegre, afrontó la campaña con "muchísima ilusión" para llevar la voz de Soria al Senado.

En Valladolid, la número uno al Congreso tras la renuncia de Óscar Puente, Ana Redondo, habló de "la campaña de la remontada" para evitar una "involución exprés" de derechos y libertades.

Recordó la experiencia de gobiernos "de derecha y extrema derecha" en la Junta y el Ayuntamiento, y criticó actuaciones en cultura, igualdad y protección de víctimas.

Defendió el salario mínimo, el diálogo social y los servicios públicos frente a la privatización, y cuestionó la propuesta de un millón de viviendas. La eurodiputada Iratxe García trasladó el apoyo europeo y defendió un Gobierno progresista como esperanza para Europa frente a movimientos "que favorecen a unos pocos".

La candidata al Senado, Sara Galván, contrapuso avance y retroceso de derechos, defendió pensiones públicas, ayudas al campo y criticó el "uso del Senado por el PP".

El último escaño

Los candidatos de Frente Amplio por Valladolid, Abdul Gadiri Diallo y Rosana de Castro, pegaron carteles en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid con optimismo y energía. Diallo valoró medidas como la prohibición de desahucios a vulnerables hasta 2030, la prórroga de alquileres, el fondo de 400 millones y los préstamos 'Tu Casa'.

"Somos la parte del Gobierno que logra mejoras para la mayoría social", dijo. De Castro definió el voto útil como el que quita un escaño a la extrema derecha y permite políticas que mejoren la vida de la gente: vivienda, salarios, pensiones, igualdad y conciliación.

La coalición quiere movilizar a la izquierda para ganar el último escaño de Valladolid a la ultraderecha y reforzar sanidad, educación, control de precios, feminismo y el medio rural.

Arranque de la campaña electoral de Soria ¡Ya! Concha Ortega ICAL

"Planes de vida" reales

Soria ¡Ya! inició la campaña con la pegada de carteles y un mensaje de ilusión por una provincia donde los vecinos puedan hacer "planes de vida" con vivienda, negocios, conexiones y sanidad.

Destacó a quienes quieren quedarse, volver o desarrollar su proyecto allí, y afirmó que la provincia tiene potencial en ideas, empresas y pueblos que necesita condiciones para convertirse en oportunidades.

Defiende una representación cercana en Congreso y Senado que escuche y responda ante los vecinos, e invita a participar en encuentros, plantear preguntas y compartir propuestas, incluidas críticas, durante las próximas semanas.

Una noche de arranque de la campaña electoral con dos intensas semanas por delante que marcarán la composición de las Cortes Generales y el futuro Gobierno de España.