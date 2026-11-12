Tezanos cocina una mayoría de Sánchez en Castilla y León: el CIS da al PSOE hasta 18 escaños y deja al PP entre 10-15

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos vuelve a poner los fogones electorales a pleno rendimiento y sorprende la receta que deja.

Su última encuesta sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre dibuja un escenario especialmente favorable para el PSOE en Castilla y León, donde los socialistas podrían alcanzar entre 12 y 18 diputados de los 31 que reparte la Comunidad.

Una estimación que dejaría al Partido Popular en una horquilla de entre 10 y 15 representantes y situaría a Vox como tercera fuerza, con entre uno y ocho escaños.

Unos números que son sorprendentes y hasta sonrojantes.

La fotografía que ofrece el organismo demoscópico resulta llamativa por la distancia que establece entre los dos principales partidos.

Según los datos del CIS, elaborados a partir de 4.550 entrevistas en Castilla y León y de la combinación del voto declarado con la simpatía partidista, el PSOE alcanzaría el 37,4% de los sufragios.

El PP se quedaría en el 25,5%, casi 12 puntos por debajo, mientras que Vox obtendría un 15,6%.

Por debajo de las tres principales formaciones, el Frente Amplio obtendría un 3,4% de los votos y Podemos un 1,4%. Ninguno de los dos lograría representación parlamentaria por Castilla y León.

Otros partidos reunirían el 4,1% de las papeletas, mientras que el voto en blanco alcanzaría el 1,8%.

Reparto provincial

El desglose por provincias deja también un panorama desigual. En Valladolid, el CIS da por prácticamente cerrado un reparto de dos diputados para el PSOE, dos para el PP y uno para Vox.

En León, en cambio, los socialistas podrían alcanzar los tres representantes, aunque partirían de un mínimo de dos. Los populares oscilarían entre uno y dos y Vox tendría opciones de hacerse con un diputado.

En Burgos, el PSOE tendría dos escaños asegurados, mientras que el PP contaría con uno. El cuarto representante se lo disputarían los populares y Vox.

En Palencia y Ávila, ambas con tres diputados en juego, socialistas y populares se moverían entre uno y dos representantes, mientras que Vox aspiraría a conseguir uno.

El organismo público otorga a los socialistas un 37,4% de los votos frente al 25,5% de los populares. ICAL

La misma pugna se reproduciría en Salamanca, aunque en este caso con cuatro escaños en juego. En Segovia y Zamora, el CIS atribuye un diputado a cada uno de los dos grandes partidos y sitúa la segunda representación socialista en disputa con Vox.

Soria sería la única provincia sin grandes incógnitas en la estimación: un representante para el PP y otro para el PSOE.

Sánchez también ganaría

El optimismo de la encuesta para los socialistas no se limita a Castilla y León. En el conjunto nacional, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 33,3%, que se traduciría en entre 134 y 143 diputados.

El PP quedaría en segunda posición, con el 25,5% de los sufragios y una horquilla de entre 98 y 106 escaños.

Vox sería la tercera fuerza política, con un 18,4% y entre 57 y 65 representantes. El Frente Amplio obtendría entre siete y once diputados con el 4,7% de los votos, a los que se sumarían los representantes que lograría en sus alianzas territoriales.

La encuesta también concede entre 10 y 14 escaños a Podemos y ERC en su coalición en Cataluña, además de un diputado adicional a la formación morada en el resto del país. EH-Bildu se convertiría en la sexta fuerza más votada, con un 1,8% y entre siete y diez diputados.

Adelante Andalucía conseguiría entre tres y cuatro representantes; Junts, entre dos y cuatro; el BNG, entre dos y tres, y el PNV, entre dos y cuatro.