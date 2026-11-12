La Cabalgaza por las calles de Valladolid Miriam Chacón Ical

Ya hay fechas para la esperada Cabalgaza 2026 en cinco ciudades de Castilla y León

Ya huele a Navidad, pero es cierto que hasta que no se sabe la fecha de la Cabalgaza no es del todo completo.

La comitiva más mágica y lechera del invierno ya tiene hoja de ruta.

La ganadería zamorana Gaza ya ha desvelado a través de sus cartones de leche el itinerario que convertirá las calles de cinco ciudades de Castilla y León en un cuento de hadas.

Prepara la bufanda, el gorro de Papá Noel y las ganas de devorar ilusión, porque estas son las cabalgazas.

Sábado 12 de diciembre: Valladolid

Domingo 13 de diciembre: Palencia

Sábado 19 de diciembre: León

Domingo 20 de diciembre: Salamanca

Miércoles 23 de diciembre: Zamora pone el broche de oro a esta gira antes de la Nochebuena.

En las próximas fechas se irán descubriendo los itinerario, poco a poco, así que a tener paciencia.

Con una estética que mezcla la tradición navideña con el toque más castizo y divertido de la tierra , la Cabalgaza promete un año más arrancar miles de sonrisas a los más pequeños (y a los no tan pequeños).