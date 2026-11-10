Tomás Quintana promete "objetividad e independencia" tras tomar posesión como Procurador del Común

El Procurador del Común, Tomás Quintana, durante su toma de posesión en las Cortes de Castilla y León, este martes Rubén Cacho ICAL

El Procurador del Común, Tomás Quintana, tomó posesión este martes de su renovado cargo en el Salón de Recepciones de las Cortes de Castilla y León, en un acto en el que aseguró la "mayor objetividad e independencia" en el ejercicio de sus funciones.

Además, advirtió a las entidades públicas a las que pueda "incomodar" con sus resoluciones que su función es "el servicio a las personas" de la Comunidad, "particularmente a aquellas que más lo necesitan".

En un discurso pronunciado ante los miembros de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, ante quienes juró su renovado cargo, Quintana planteó que las resoluciones del Procurador del Común no pretenden "censurar" las actuaciones de las entidades públicas.

Y añadió que no pretenden "ni siquiera aleccionar sobre el cumplimiento de las responsabilidades que les incumben", pero sí "contribuir a que su desempeño se realice dentro de la legalidad".

"Si alguien no lo entiende así, se equivoca", manifestó, antes de concluir que en la institución propia de la Comunidad que preside, son "plenamente conscientes" de que cometen errores, pero aseguró que "siempre" trataron de corregirlos.

"Y lo seguiremos haciendo, con la convicción de que, como dejó escrito Cicerón, es propio del hombre equivocarse, pero solo el necio persevera en el error", afirmó.

Previamente, Quintana hizo un repaso de sus ocho años al frente de la institución propia de la Comunidad, los cuatro últimos en funciones hasta el acuerdo de los dos principales grupos de la Cámara autonómica, PP y PSOE, para su renovación hace apenas tres semanas.

"Rigor y confianza"

Tras Quintana, intervino el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, que valoró que la fuerza del Procurador del Común "reside en la razón, el rigor de sus argumentos y la confianza que en él depositan sus ciudadanos" al encomendarle la defensa de "problemas concretos" en cuya resolución por parte de las instituciones públicas "se mide la calidad de la democracia".

Finalmente, y tras reconocer que con la renovación de Quintana, "se salda una deuda" del Parlamento autonómico con la institución del Procurador del Común por encontrarse, durante los últimos cuatro años, en funciones, le deseó “acierto” porque “será el de todos”.

"Cuente con el respeto de esta Cámara a su independencia", concluyó.

El acto estuvo presidido por Vázquez y contó con la presencia de todos los miembros de la Mesa de las Cortes y representantes de los diferentes grupos de la Cámara.

Además, contó también con la asistencia de los otros tres presidentes de las instituciones propias de la Comunidad: Enrique Cabero del Consejo Económico y Social, Agustín Sánchez de Vega del Consejo Consultivo y Mario Amilivia del Consejo de Cuentas.