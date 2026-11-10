El líder del PSOE de Castilla y León hará huelga este miércoles y denuncia el "ataque" del PP a los sindicatos: "Es indecente"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, comunicó este martes que este miércoles, 11 de noviembre, secundará la huelga general convocada por UGT y CC.OO., entre otras organizaciones, por el derecho a la vivienda y la mejora de los salarios.

Además, participará en la manifestación que recorrerá las calles de Soria, su ciudad, a partir de las 19:00 horas.

En una comparecencia en la sede de las Cortes, Carlos Martínez explicó que ejercerá su derecho "individual" a la huelga porque se siente "trabajador" y acudirá a la movilización que cerrará la jornada de paro general en España.

Un "ataque indecente"

A su juicio, los responsables políticos que se sientan "interpelados" como él por la convocatoria deben sumarse a ella y consideró "indecente" el “ataque” del Partido Popular a los sindicatos.

"Si se sienten agredidos por algo será", apostilló Carlos Martínez, quien censuró que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, hayan cuestionado un "pilar fundamental" para la democracia como es la lucha sindical y obrera.

"Es absolutamente indecente", afirmó.

En ese sentido, el secretario autonómico del PSOE planteó al PP una "enmienda" a su forma de hacer política ya que consideró cada vez se "escora más a la extrema derecha".

Subir los salarios

Por ello, abogó por un "retorno" a ese partido de centro y al reconocimiento de las instituciones, así como del papel de los sindicatos y la patronal, si quiere tomar las "riendas" del país a partir de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Finalmente, Carlos Martínez reiteró que si alguien se siente "aludido" por una convocatoria algo tendrá que ver su actuación con el derecho de los trabajadores y la vivienda.

A su juicio, el problema del mercado inmobiliario no se soluciona solo construyendo más, sino subiendo los salarios, algo que recordó reclaman los sindicatos que son "satanizados" y "criminalizados".