La Junta amplía la alerta por fuertes vientos a raíz de la entrada de la nueva borrasca Charles

La llegada de una nueva borrasca, bajo el nombre de Charles, ha propiciado que la Junta de Castilla y León haya decidido ampliar la alerta meteorológica por riesgo de fuertes vientos en toda la Comunidad hasta las 00:00 horas del próximo viernes 13 de noviembre.

La nueva alerta se suma a la ya declarada por riesgo de lluvias, que está vigente en todas las provincias y que su final está ligado a la evolución del episodio meteorológico.

Según las previsiones, la borrasca Charles traerá fuertes rachas de viento que pueden afectar a distintas zonas de Castilla y León. Todo ello en un contexto de precipitaciones persistentes y de especial seguimiento hidrológico en algunas zonas, sobre todo en la provincia de Ávila.

Precisamente, es donde se ubica la principal preocupación, al sur de la provincia de Ávila, donde ha sido necesario el desalojo de los vecinos de Piedralaves este martes por riesgo de desbordamiento en la presa del Horcajo.

La Junta mantiene en este punto desplegados distintos medios y recursos de intervención para asegurar la atención a la población y dar respuesta ante hipotéticas emergencias.

En esta provincia se encuentra la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias, que está desplegada con equipamiento específico para atender las necesidades logísticas y de apoyo a las intervenciones propiciadas por el episodio de precipitaciones e inundaciones.

También ha acudido hasta aquí el Grupo de Rescate y Salvamento para facilitar una respuesta inmediata en Piedralaves ante posibles emergencias. Y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, para prestar atención a las personas afectadas y evacuadas.

Voluntarios de Protección Civil completan el dispositivo para asistir y atender a la población, así como para apoyar a los dispositivos de emergencia.

Todos los recursos están siendo dirigidos desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. Este organismo mantiene un contacto continuo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).