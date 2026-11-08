La Junta declara la alerta meteorológica por lluvias en toda Castilla y León ante la llegada de la borrasca Bruna

La Junta de Castilla y León ha declarado la alerta meteorológica por riesgo de lluvias en todas las provincias de la Comunidad a partir de las 14:00 horas de este domingo, con una fecha de finalización que dependerá de la evolución del episodio.

La llegada de la borrasca Bruna y el paso sucesivo de sistemas frontales durante los próximos días provocarán precipitaciones persistentes, con los mayores acumulados previstos en el oeste del Sistema Central y el sur de la provincia de Ávila, donde podrían superarse los 200 litros por metro cuadrado en 72 horas.

Durante la jornada de este domingo, las lluvias afectarán principalmente a la vertiente de la Cordillera Cantábrica en León y a Sanabria (Zamora), con especial incidencia en el Sistema Central y, de forma destacada, en el sur de Ávila, donde permanece activo un aviso meteorológico de nivel naranja.

Desde la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, el delegado territorial ha activado el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) en Situación 1, con el fin de reforzar la vigilancia y el seguimiento del episodio.

La Administración autonómica ha puesto en marcha diversas medidas preventivas y de coordinación para anticiparse a posibles incidencias y garantizar una respuesta eficaz de los servicios de emergencia.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se ha reforzado el dispositivo operativo para asegurar el seguimiento permanente, la coordinación de medios y la atención a eventuales emergencias.

Entre las actuaciones destaca la preactivación de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), configurada con material específico para intervenir ante posibles inundaciones, así como el aviso preventivo directo a los 33 municipios de Ávila considerados de especial riesgo, a cuyos alcaldes se ha informado sobre la evolución prevista y la necesidad de adoptar medidas desde el ámbito local.

Asimismo, se enviará un aviso masivo a la población del sur de la provincia de Ávila a través del sistema ES-Alert para informar de la situación y trasladar recomendaciones de autoprotección.

Se ha alertado al Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Ávila sobre la evolución desfavorable prevista, especialmente a partir de las 21:00 horas, y se ha informado a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia para favorecer su preparación y disponibilidad.

La Junta dispone de una red de 27 puntos de material de emergencia estratégicamente distribuidos por la Comunidad; en este episodio se han seleccionado los cuatro más próximos a las zonas de mayor riesgo —Arenas de San Pedro, Cebreros, Ávila y Béjar— para reducir los tiempos de respuesta ante posibles inundaciones.

La Junta mantiene una coordinación continua con los predictores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Tajo para disponer de información actualizada sobre las precipitaciones y el comportamiento de los cauces.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se elaboran de forma continua informes meteorológicos y de seguimiento hidrológico que permiten evaluar la evolución de las lluvias, identificar las zonas de mayor riesgo y anticipar posibles emergencias.

Ante esta situación, la Junta recomienda extremar las precauciones durante los próximos días, especialmente en las áreas con mayor previsión de precipitaciones.

Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa, no atravesar zonas inundadas, cauces, vados ni pasos subterráneos, alejarse de ríos, arroyos y barrancos aunque aparentemente lleven poca agua.

Tampoco se debe estacionar vehículos ni acampar en zonas próximas a cauces o susceptibles de inundación, revisar y limpiar en la medida de lo posible desagües y sistemas de evacuación de agua, y mantenerse informado de la evolución de los avisos meteorológicos siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia.

La Junta de Castilla y León mantendrá activo el seguimiento permanente del episodio y actualizará las medidas preventivas y operativas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. Recuerda la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para minimizar los posibles efectos de este episodio de lluvias.