Castilla y León se prepara para la huelga general del 11-N: estos son los servicios mínimos fijados para ese día

La huelga general convocada para el próximo miércoles, 11 de noviembre, tendrá repercusión en el conjunto de Castilla y León.

Aunque los servicios considerados esenciales deberán mantener su actividad para garantizar la atención a los ciudadanos.

La Junta ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el acuerdo por el que establece los servicios mínimos que deberán cumplir las empresas privadas que prestan servicios a la Administración autonómica.

Lo hace con el objetivo de asegurar el funcionamiento de ámbitos como la sanidad, las emergencias, los servicios sociales, la educación o la conservación de carreteras.

La convocatoria, que se extenderá durante las 24 horas del miércoles, afecta a trabajadores de los sectores público y privado.

La jornada de paro ha sido promovida por distintas organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT, CGT, CNT y la Confederación Intersindical.

En aquellos centros de trabajo organizados por turnos, la huelga podrá comenzar en el último turno anterior a la medianoche del día 11 y prolongarse hasta la finalización del último turno iniciado durante esa jornada.

Uno de los ámbitos en los que se garantizará una mayor cobertura será el sanitario. La Junta establece que deberán mantenerse las prestaciones necesarias para asegurar la atención a los pacientes, especialmente en los servicios de urgencias y emergencias, así como en aquellos tratamientos que no pueden aplazarse.

El transporte sanitario urgente mantendrá la totalidad de su servicio diario, tanto en las ambulancias terrestres como en los recursos aéreos.

También se garantiza el 100% de los traslados de pacientes que necesitan acudir a sesiones de hemodiálisis, radioterapia o quimioterapia, al tratarse de tratamientos cuya interrupción puede tener consecuencias graves para su salud.

Para el resto del transporte sanitario no urgente se fijan distintos porcentajes en función de las necesidades asistenciales.

En el conjunto de la asistencia sanitaria, los servicios mínimos establecidos por la Administración representan aproximadamente un tercio de los efectivos habituales, aunque en determinadas áreas y turnos la cobertura será superior.

La atención especializada y las emergencias sanitarias contarán con las dotaciones necesarias para mantener la actividad imprescindible.

También se garantizará el funcionamiento del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con el fin de asegurar las reservas y la distribución de componentes sanguíneos para los hospitales. Los servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia y otros trabajos auxiliares mantendrán igualmente el personal necesario para que los centros sanitarios puedan seguir funcionando.

El 112

La atención telefónica del 112 también estará garantizada durante toda la jornada. El centro de emergencias mantendrá entre el 75% y el 85,7% de los efectivos dedicados a operaciones, dependiendo del turno.

En concreto, habrá tres trabajadores de los cuatro previstos entre las 00.00 y las 7.00 horas; doce de catorce en el turno de mañana; once de trece por la tarde y seis de siete en el último tramo de la noche. La supervisión contará con entre uno y dos trabajadores según el horario.

Otro de los servicios que mantendrá su actividad será el de atención a las víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales.

Las casas de acogida y los centros especializados de atención, información y prevención de agresiones sexuales tendrán al menos un trabajador en cada turno de mañana, tarde y noche. De esta manera, se pretende garantizar la asistencia continuada a las mujeres que necesiten protección o atención especializada durante el día de huelga.

En el ámbito educativo, los servicios mínimos se centran principalmente en garantizar la seguridad del alumnado y mantener las prestaciones complementarias.

En los colegios

El transporte escolar contará con un conductor por cada ruta y, en aquellas líneas que dispongan de acompañante, habrá también un monitor. Los comedores escolares mantendrán un cocinero o ayudante de cocina y un monitor responsable de los alumnos.

En los centros de educación especial, la presencia de monitores alcanzará el 75% de la plantilla. Asimismo, los programas Madrugadores y Tardes en el Cole contarán con un monitor por centro.

También se mantendrán los servicios imprescindibles de limpieza, vigilancia y mantenimiento de los centros educativos, especialmente para garantizar las condiciones de higiene en aseos, comedores y espacios utilizados por los menores, así como para atender posibles averías o incidencias que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones.

Estas medidas no suponen el mantenimiento de la actividad ordinaria de todos los centros, sino de las prestaciones que la Administración considera necesarias.

Los servicios sociales serán otro de los ámbitos con una cobertura especialmente protegida.

En las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad se garantizará la atención básica de los usuarios durante las 24 horas, incluyendo la alimentación, el aseo y los cuidados físicos.

Los centros de día mantendrán el personal imprescindible para atender a sus usuarios y se garantizarán tanto las actividades esenciales como el transporte necesario para acudir a estos recursos.

La teleasistencia domiciliaria, por su parte, contará con personal de atención telefónica y unidades móviles para responder a las necesidades de las personas que utilizan este servicio.

La protección de los menores también queda recogida en el acuerdo. En el centro de internamiento Zambrana, en Valladolid, se han establecido como servicios mínimos 18 técnicos de atención directa en los turnos de mañana y tarde y cuatro durante la noche.

En el centro Los Manzanos, también en Valladolid, habrá cuatro profesionales de atención directa en los turnos diurnos y dos en el nocturno, además del personal de cocina, servicios y administración considerado imprescindible.

La movilidad y la conservación de las carreteras serán otros de los servicios que deberán mantener parte de su actividad. Las empresas responsables del mantenimiento de la red viaria autonómica dispondrán de un jefe de conservación y explotación y cuatro trabajadores para atender posibles incidencias de vialidad.

En la autovía A-601, entre Valladolid y Segovia, se garantizará la presencia de un trabajador encargado de la conservación y otro del centro de control y comunicaciones durante cada turno completo. El objetivo es poder responder ante cualquier incidencia que pueda comprometer la circulación.

También se mantendrá parte del operativo de prevención y extinción de incendios forestales, que contará con siete brigadas ELIF, 19 cuadrillas ROMEO y dos helicópteros, uno con base en Valladolid y otro en León.

En el ámbito de las telecomunicaciones y la administración digital se han establecido igualmente equipos técnicos para garantizar el funcionamiento de las redes, las comunicaciones y los sistemas informáticos de la Administración autonómica, con personal de soporte para atender las incidencias críticas.

Limpieza

El acuerdo incluye además servicios mínimos de limpieza y vigilancia en distintas dependencias administrativas, así como en edificios públicos y centros culturales.

Con carácter general, en algunos edificios administrativos se establece el mantenimiento del 25% de las horas de limpieza contratadas, mientras que la vigilancia contará con al menos un trabajador por turno en los centros donde exista este servicio.

Con estas medidas, la Junta pretende compatibilizar el derecho de los trabajadores a secundar la huelga con la prestación de aquellos servicios cuya interrupción podría afectar a la salud, la seguridad o la atención de las personas más vulnerables.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 5 de noviembre, entra en vigor con su publicación este viernes en el Bocyl.