Un grupo de alumnos en la Universidad de Valladolid Miriam Chacón ICAL

Ya es oficial: becas para los universitarios de hasta 600 euros por renta y de 20 euros por crédito superado

La Junta de Castilla y León ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de ayudas al estudio.

Está destinada al alumnado que curse enseñanzas universitarias en la Comunidad durante el curso académico 2026-2027.

El presupuesto total asciende a 4.800.000 euros, con el objetivo de complementar las becas estatales y facilitar el acceso y rendimiento académico en las universidades del territorio.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana, viernes 6 de noviembre, y permanecerá abierto durante veinte días hábiles, concluyendo el próximo 3 de diciembre de 2026.

Los interesados podrán tramitar sus peticiones tanto de forma telemática, a través del Portal de Educación o de la sede electrónica de la Administración autonómica, como de manera presencial.



Dos modalidades

La convocatoria, firmada por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, se estructura en dos modalidades que resultan compatibles entre sí

Dotada con 2.650.000 euros, está dirigida a los estudiantes matriculados en segundo y posteriores cursos de grado oficial, así como a quienes cursen estudios de máster universitario.

La cuantía por beneficiario oscilará entre 1 y 20 euros por crédito superado durante el pasado curso 2025-2026.

Cuenta con una asignación de 2.150.000 euros orientada al alumnado de todos los cursos de grado oficial.

Las ayudas en este apartado se moverán en una horquilla de entre 100 y 600 euros por beneficiario.

Requisitos y exclusiones

Para optar a estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, los estudiantes deberán estar empadronados en Castilla y León y cumplir con los umbrales de renta familiar neta establecidos en las bases, además de acreditar los mínimos académicos exigidos en función de la modalidad.

Por el contrario, la convocatoria excluye de forma expresa las enseñanzas de régimen especial, los estudios de doctorado, los cursos de adaptación al grado o complementos de formación.

Así como los cursos de especialización y los títulos propios de las universidades.

Los textos íntegros y los formularios de solicitud se encuentran disponibles en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es).