La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León JCYL

Castilla y León destinará 78 millones a mantener gratis el autobús y 10 millones a bonificar los peajes en 2027

La Junta de Castilla y León reservará 78 millones de euros en 2027 para mantener la gratuidad del transporte público autonómico y otros 10 millones para bonificar los peajes de las principales autopistas de la Comunidad.

Son dos de las medidas más destacadas del presupuesto de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que alcanzará los 355,28 millones de euros, un 18,61% más que en las últimas cuentas aprobadas.

La consejera del área, Cristina Sanchidrián, presentó este jueves el proyecto presupuestario ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.

Las políticas de movilidad concentrarán la mayor parte de los recursos, con 262 millones de euros, mientras que las inversiones y transferencias de capital destinadas a transformación digital e inteligencia artificial sumarán 51,84 millones.

La gratuidad de los autobuses autonómicos a través del sistema BUSCYL volverá a ser una de las principales apuestas del departamento.

El programa, dirigido a los empadronados en Castilla y León, cuenta ya con más de 880.000 usuarios y dispondrá de una partida de 78 millones para el próximo ejercicio.

A esta medida se sumarán nuevas ayudas para obtener el permiso de conducir. Los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán acceder a subvenciones de hasta 900 euros, en función de su renta, para sufragar la matrícula, las clases teóricas y prácticas y las tasas de Tráfico.

La Junta prevé convocar nuevas ayudas en 2027 dentro de un programa que cuenta con una dotación global de 12 millones. También se reservan 500.000 euros para facilitar la obtención de permisos profesionales.

Los desplazamientos por carretera también tendrán su apartado en las cuentas autonómicas.

La Junta destinará 10 millones a bonificar los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 para los usuarios habituales que realicen entre 11 y 40 viajes al mes con origen o destino en estaciones de peaje de Castilla y León. Además, estudia extender estas ayudas a la AP-66.

En el transporte ferroviario se mantendrá la bonificación del 25% de los abonos AVANT en 23 relaciones, con una partida de seis millones de euros y un convenio con Renfe vigente hasta 2030.

También continuarán los descuentos en los servicios de Media Distancia entre Salamanca y Madrid, Soria y Madrid y Arévalo y Madrid.

148 millones para carreteras

La conservación y mejora de la red viaria autonómica contará con 148,1 millones de euros. De esta cantidad, 63,3 millones se destinarán al mantenimiento de las carreteras, mientras que otros 23,2 millones servirán para modernizar trazados, plataformas y accesos.

La programación incluye además 7,4 millones para renovar firmes y 2,9 millones para actuaciones de seguridad vial.

Las intervenciones previstas alcanzarán a las nueve provincias. Entre ellas figuran la mejora de la AV-915, en Ávila; la BU-912, entre Gumiel de Izán y Quemada; la LE-213, entre Puente Villarente y Casasola de Rueda; la SA-105, entre Peñaranda de Bracamonte y Macotera, y la SG-500, entre El Espinar y el límite con Ávila.

También se actuará en carreteras de Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.

El presupuesto contempla asimismo actuaciones para reforzar la seguridad durante el invierno.

La Junta ampliará la red de vigilancia meteorológica con 18 nuevas estaciones, que se sumarán a las 127 ya instaladas.

Además, las máquinas quitanieves contarán con seguimiento GPS para facilitar la información sobre su ubicación a los conductores.

Estaciones de buses

Entre las inversiones en infraestructuras de transporte destaca la renovación integral de la estación de autobuses de Zamora, que recibirá un millón de euros en 2027 dentro de un proyecto con una inversión total estimada de nueve millones.

También se destinarán 250.000 euros a proyectar una nueva estación en Segovia y 200.000 euros al proyecto de construcción de otra en Arévalo. Aranda de Duero y Astorga figuran igualmente entre las localidades con actuaciones previstas.

En el ámbito digital, la Consejería dispondrá de 34,8 millones para modernizar la Administración autonómica, mejorar los servicios electrónicos y reforzar la ciberseguridad.

Entre las partidas más relevantes se encuentran los 4,6 millones destinados a modernizar la administración electrónica y los 1,8 millones previstos para el Centro de Operaciones de Seguridad.

La formación tecnológica también tendrá continuidad a través de CyL Digital, que contará con 1,7 millones de euros para cursos presenciales y en línea. Entre las novedades figura la iniciativa 'IA en tu día a día', destinada a acercar el uso práctico de la inteligencia artificial a los ciudadanos.

Por último, la Junta mantendrá su apuesta por la digitalización del medio rural mediante el programa Territorio Rural Inteligente, que dispone de 359.000 euros y cuenta actualmente con 4.500 sensores repartidos por más de 800 municipios para mejorar servicios como el abastecimiento de agua, el alumbrado y la recogida de residuos.