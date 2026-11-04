El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante la segunda sesión del pleno de las Cortes, este miércoles Leticia Pérez ICAL

Vox logra el respaldo de todos los grupos de las Cortes para exigir una PAC más flexible y menos burocrática

Vox ha logrado este miércoles el respaldo de todos los grupos de las Cortes de Castilla y León para exigir una Política Agraria Común (PAC) más flexible y menos burocrática

El texto, que insta tanto a la Junta como al Gobierno de España a impulsar medidas estructurales para mejorar la rentabilidad, competitividad y viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La moción parte de un diagnóstico claro: el sector, pilar económico y social de la Comunidad y garante de la soberanía alimentaria, afronta desde hace años costes de producción al alza, precios insuficientes en varios sectores, una carga burocrática creciente y dificultades para el relevo generacional.

También una competencia exterior que no siempre cumple los mismos estándares exigidos a los productores locales.

Entre las demandas más concretas destaca la necesidad de flexibilizar de inmediato los requisitos de los ecorregímenes de la PAC para que puedan aplicarse desde la campaña 2027.

Se recogen expresamente las propuestas acordadas el 5 de octubre de 2026 entre la Consejería de Agricultura y las organizaciones profesionales agrarias: permitir que en explotaciones mixtas de secano y regadío el cumplimiento de la rotación con especies mejorantes se calcule sobre el conjunto de la superficie.

También revisar la exigencia de un porcentaje mínimo específico de leguminosas (manteniendo el global de mejorantes) para dar más margen de decisión al agricultor; y reconocer los barbechos como espacios de biodiversidad sin imponer actuaciones adicionales que generen costes innecesarios.

Una financiación "suficiente"

La propuesta de resolución va más allá y reclama defender, en la negociación de la PAC 2028-2034, una financiación "suficiente" (al menos equivalente en términos reales a la actual), el mantenimiento de sus dos pilares y su carácter de verdadera política común, rechazando cualquier renacionalización.

También exige una reducción efectiva de la burocracia —evitando duplicidades y generalizando la tramitación de oficio—, una revisión de las exigencias del Pacto Verde y la Agenda 2030 "que incrementen de forma desproporcionada los costes o limiten la capacidad productiva".

Y la aplicación efectiva del principio de reciprocidad y las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, de modo que las importaciones cumplan estándares sanitarios, fitosanitarios, ambientales, laborales y de bienestar animal equivalentes.

Otros puntos relevantes incluyen el refuerzo de los controles y los mecanismos de salvaguardia frente a importaciones (con mención específica a Mercosur y a los cereales ucranianos), medidas estructurales para mejorar la rentabilidad del sector cerealista o el fortalecimiento de la cadena alimentaria.

Además, se exige la actualización de los seguros agrarios, la modernización de regadíos, el impulso al relevo generacional (acceso a tierra, financiación y menos trabas administrativas) y el mantenimiento de una interlocución permanente con las organizaciones agrarias.

Con este acuerdo unánime, las Cortes envían un mensaje claro: el futuro del campo de Castilla y León exige actuar sobre las causas estructurales que condicionan su rentabilidad, simplificar las normas y garantizar una competencia justa.

La moción, firmada por el portavoz de Vox, David Hierro, se convierte así en una hoja de ruta compartida que trasciende las diferencias políticas habituales en la Cámara.