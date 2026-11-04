La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente, en un acto político en Valladolid el pasado mes de marzo Miriam Chacón ICAL

El PSOE de Castilla y León se mantiene fiel a Óscar Puente tras su dimisión: "En este barco siempre"

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones del 29 de noviembre ha provocado una respuesta de lealtad casi unánime dentro del partido en Castilla y León.

Dirigentes autonómicos y locales han interpretado el gesto −anunciado este martes al término de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso− como un acto de dignidad que no rompe, sino que refuerza, el vínculo de fidelidad del partido en la Comunidad con el ya exministro.

"Hoy fija el listón"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes autonómicas, Carlos Martínez, profundizó en la idea de lealtad más allá de los cargos y aseguró que Puente "hoy fija el listón", en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

Destacó que la decisión habla de "convicciones, compromiso y servicio público" y de una forma de entender la responsabilidad que "va más allá de los cargos y las siglas".

Martínez insistió en que el exministro no es ajeno al dolor de las víctimas y sus familias, que "deben estar siempre en el centro". Pidió respeto, prudencia y verdad, y rechazó "prisas interesadas ni cálculos políticos". Cerró con un abrazo a las víctimas y a su compañero, reafirmando el apoyo leal del partido autonómico.

"Siempre en este barco"

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y vicesecretaria general del PSOE de Valladolid, Patricia Gómez Urbán, condensó en pocas palabras el sentimiento dominante. "Siempre en este barco. Siempre”, publicó en su cuenta de X junto a una foto con el ya exministro.

El mensaje refleja una lealtad que no se discute ni se condiciona, especialmente a semanas de las elecciones generales.

"No somos como ellos"

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, lo expresó con claridad. "La dignidad, la valentía y la lealtad se demuestran en los momentos más difíciles. Tú lo has demostrado, Óscar. Porque nosotros no somos como ellos. Orgulloso de ti", escribió en su cuenta de X.

El tono, acompañado de una fotografía, subraya la diferencia ética que el PSOE de la comunidad reivindica frente a la oposición y la fidelidad interna en un momento de máxima presión.

Una decisión "impecable"

Una de las voces más significativas es la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Reconoció públicamente que su relación con el ministro "no ha sido la mejor", pero calificó las declaraciones de Puente y la decisión posterior de "impecables". "Así quiero manifestarlo públicamente. Impecable", escribió en X.

El gesto refuerza la imagen de una lealtad de partido que prevalece sobre las fricciones personales o territoriales a poco más de tres semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En conjunto, las reacciones del PSOE de Castilla y León dibujan un relato de fidelidad: la dimisión de Puente se presenta no como una ruptura, sino como un acto de "dignidad" que el partido acompaña y respalda.

En una comunidad donde ha habido tensiones internas recientes por las listas electorales y donde Puente era un activo relevante, el mensaje unánime de lealtad busca proyectar unidad frente a una tragedia que ha marcado el final de la legislatura.