El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, durante la segunda sesión del pleno de las Cortes, este miércoles Leticia Pérez ICAL

El PP consigue que las Cortes reclamen a Sánchez cuotas cero y un plan de rescate fiscal para los autónomos

Las Cortes de Castilla y León han respaldado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que adopte medidas concretas de apoyo a los trabajadores autónomos.

La iniciativa, presentada por la portavoz popular, Leticia García, y aprobada en el pleno con 52 votos a favor y 30 en contra, denuncia la presión fiscal y burocrática que, según el texto, "asfixia" a un colectivo esencial para el tejido productivo de la comunidad y reclama actuaciones inmediatas en materia de cotizaciones, IVA y simplificación administrativa.

"El desgobierno de Sánchez ha recaudado más que nunca y solo devuelve negligencias insoportables", ha denunciado García durante la presentación de la iniciativa.

El peso de los autónomos

Los trabajadores por cuenta propia representan casi el 59 por ciento de las empresas activas de la comunidad y cerca del 19 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social. Según los datos de la Junta correspondientes al tercer trimestre de 2026, Castilla y León contaba con 182.143 autónomos.

Casi cuatro de cada diez superaban los 55 años, mientras que los menores de 40 apenas alcanzaban el 19,78 por ciento, lo que pone de relieve el problema del relevo generacional.

Las mujeres suponían el 34,34 por ciento del total, con variaciones provinciales, y el sector servicios concentraba el 61,81 por ciento de la actividad, aunque el agrario alcanzaba cerca del 30 por ciento en provincias como Soria y Zamora.

Esta red de pequeños negocios sostiene el empleo y los servicios de proximidad, especialmente en el medio rural, y vertebra territorialmente la comunidad.

Críticas al Gobierno

La proposición señala que los autónomos han sido "uno de los grandes perjudicados por las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez", al que acusa de haber perpetrado "la mayor ofensiva fiscal de la historia" con más de 100 subidas de tributos.

El texto destaca el incremento de los costes de actividad, la hiperregulación, las obligaciones administrativas y la incertidumbre sobre la evolución de las cotizaciones.

A ello se suman las dificultades para conciliar la actividad con situaciones de enfermedad, maternidad o cuidado familiar, así como los obstáculos para contratar y consolidar los negocios.

Según la iniciativa, los últimos ocho años se han convertido en un "verdadero infierno fiscal" que ha abocado al cierre a muchos establecimientos, mientras la demonización del colectivo por parte del partido socialista ha agravado la situación.

Las medidas reclamadas

La resolución aprobada pide a la Junta que inste al Gobierno de España a poner en marcha un Plan Integral de Apoyo a los Trabajadores Autónomos que reduzca las cargas fiscales y administrativas, mejore la protección social y favorezca el emprendimiento y la creación de empleo.

Entre las propuestas concretas figura la implantación, con financiación estatal, de una tarifa cero de cotización para los nuevos autónomos durante el primer año de actividad, ampliable al segundo en función de la facturación.

También se solicita impulsar el procedimiento para la exención del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales y simplificar las obligaciones tributarias, reduciendo de cuatro a dos las declaraciones anuales del IVA y permitiendo, en el caso de quienes inician la actividad, cumplir con una única declaración anual cuando sea legalmente viable.

Relevo generacional

Otra de las medidas reclamadas es una bonificación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a la contratación indefinida del primer trabajador contratado por un autónomo durante el primer año, con el fin de incentivar el crecimiento de los pequeños negocios.

Finalmente, la proposición pide impulsar medidas para facilitar el relevo generacional y la transmisión de actividades viables, especialmente en el comercio, los servicios y los municipios rurales.

Ello incluiría la revisión de las cargas fiscales asociadas a la transmisión, la mejora de las condiciones de cotización y de compatibilidad entre jubilación y actividad, y la simplificación de los requisitos y trámites de competencia estatal, de forma complementaria a las actuaciones que ya desarrolla la Junta de Castilla y León en apoyo a este colectivo.