Manifestación de los trabajadores de la restauración colectiva, este martes en Valladolid Rubén Cacho ICAL

UGT y CC.OO. exigen el desbloqueo del convenio de restauración colectiva: "La patronal no se quiere sentar"

Trabajadores del sector de la restauración colectiva se concentraron este martes en Valladolid, en la Cúpula del Milenio, para denunciar la situación de bloqueo que sufren las negociaciones de su convenio colectivo y exigir unas "condiciones laborales dignas".

La protesta, convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), se enmarca dentro de las movilizaciones impulsadas para frenar la "precarización generalizada" que afecta a miles de empleados en Castilla y León.

Los responsables sindicales explicaron que la negociación del convenio estatal, que lleva paralizada desde el pasado septiembre, tras meses de conversaciones infructuosas, se encuentra en "un punto crítico" ante la negativa de la patronal a aceptar cualquier tipo de mejora salarial o laboral.

María Jesús González, miembro de la coordinadora estatal de Comisiones Obreras y de la mesa negociadora, explicó que "la patronal no se quiere sentar, no quiere dar nada y lo único que quiere es quitar".

Además, la responsable sindical incidió en que "nosotros pedimos subidas salariales, la categoría de la coordinadora de monitoras y la diferencia salarial entre categorías".

A día de hoy, el salario mínimo ha anulado la diferencia de categorías; "ya no hay diferencia entre un auxiliar de cocina y un jefe de cocina, porque están cobrando todos lo mismo".