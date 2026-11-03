La tragedia de Urda marca el pleno: Mañueco exige "altura de miras" a Martínez, que le pide que "no utilice el dolor"

El hemiciclo de las Cortes de Castilla y León amaneció este martes bajo el peso de la tragedia de Urda y, antes de que arrancara el primer pleno tras el siniestro, los procuradores guardaron un minuto de silencio. Pero el gesto, protocolario y sobrio, no logró disipar la sombra que el accidente proyectó sobre la sesión.

El pésame a las familias de los fallecidos y el deseo de pronta recuperación para los heridos marcaron, de forma casi inevitable, las primeras palabras tanto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como del líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez.

Mañueco arrancó su intervención reconociendo el trabajo de los servicios de emergencia y subrayando que la Junta había estado "al lado de nuestra comunidad hermana Castilla-La Mancha" y reiteró que las tragedias no deben convertirse en motivo de confrontación ni de "pelea partidaria".

"Más altura de miras"

Sin embargo, el agradecimiento por las condolencias de Martínez vino acompañado de un reproche directo. "Me hubiera gustado que en sus palabras hubiera habido más altura de miras", le espetó el presidente. El mensaje era claro: el socialista no había estado, a juicio del jefe del Ejecutivo autonómico, a la altura del momento.

Martínez no tardó en devolver el dardo. El portavoz socialista reconoció el apoyo prestado por la Junta tanto a Castilla-La Mancha como al Gobierno central, pero advirtió contra la tentación de construir "un relato electoral" sobre la tragedia.

Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, pidió "respeto" para las víctimas y cuestionó que se exijan responsabilidades antes de que concluya la investigación.

Afeó, además, declaraciones previas tanto del presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha presentado como el político que sí sabe gobernar, como del propio Mañueco, que ha insistido en que España necesita un Gobierno del Partido Popular.

"No se trata de utilizar las tragedias, se trata de respetar a las víctimas e investigar lo sucedido", replicó Martínez. "Pero no se pueden utilizar estas tragedias para un rédito meramente partidista como está empezando a hacer usted en Castilla y León y en Madrid su Ejecutiva nacional", añadió.

El apoyo al campo

El choque sobre el tono y el uso político del dolor de Urda no fue más que el preludio de un pleno que, una vez superado el minuto de silencio, recuperó con rapidez su lógica habitual: presupuestos, competencias, reproches cruzados y la sombra de las urnas nacionales.

Martínez aprovechó su turno para preguntar al presidente por qué el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 "no incluye una partida específica para paliar la crisis del sector cerealista".

El socialista exigió que la Junta lleve al Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) los 150 millones de euros que reclaman los agricultores. "Le están reclamando desde hace dos meses una reunión. ¿Cuál es la razón de darle la espalda al campo?", insistió.

Mañueco respondió con una de las fórmulas que más ha utilizado en las últimas semanas. Los agricultores y ganaderos, afirmó, son "víctimas" de la “ineficacia”, la "dejadez" y la "incompetencia" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Recordó sequías, la enfermedad hemorrágica y la paralización de regadíos, y acusó a los socialistas de haberse "agarrado ahora a la pancarta" después de ocho años de "ninguneo" al campo por parte del Ejecutivo central.

"Después de ocho años quiere hacerse la foto con los agricultores y ganaderos, esa foto no cuela", le dijo a Martínez. Y cerró con un aviso electoral: "El 29 de noviembre van a decir muy claro los agricultores y ganaderos que quieren cambio político en nuestro país".

El socialista insistió en que el campo quiere "hacerse la foto" con Mañueco, pero "que hable el Bocyl" y se concreten los 150 millones.

El presidente replicó con cifras de gestión autonómica: 575 millones de euros ya pagados este año, 164 millones de la rebaja del impuesto del gasóleo y la electricidad, un crecimiento del 16% en el presupuesto de la Consejería de Agricultura y nuevas rebajas tributarias.

"Esto sí es atender al campo y al medio rural, esto se llama buena gestión", contrapuso. "Y lo suyo es asfixiar al sector primario: subirles los impuestos, aumentar la burocracia y demostrar su incapacidad". El campo, volvió a repetir, es "una víctima más de la pésima gestión del Gobierno de Sánchez".

La pugna presupuestaria

La sesión no se limitó al cruce entre Mañueco y Martínez.

La portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, abrió su intervención con las condolencias por Urda y preguntó al presidente si estaba dispuesto a negociar los presupuestos con los partidos de la oposición para mejorar las partidas destinadas a provincias como León, Salamanca y Zamora.

Mañueco le recordó que su grupo ya tenía fijada la posición de antemano y le preguntó cuál era el modelo que pretendían traer a las Cortes.

"¿Tal vez es el que usted aplica en su Ayuntamiento?", le inquirió. Gallego defendió que en su municipio "las cosas suceden con la democracia adecuada" y que "escuchar es de sabios", algo que, a su juicio, Mañueco no practica.

Recordó las cuatro prórrogas en seis ejercicios presupuestarios y calificó el proyecto de la Junta como "un copia y pega de todas las promesas incumplidas".

El presidente le respondió que la Junta ha cumplido con el Grado de Medicina, los helicópteros o el Buscyl, y que "cumpliremos con todas las provincias".

Le afeó que "viaje poco y se mueva poco" y que desconozca las competencias: la principal en materia sanitaria del Gobierno de España es "que debe poner a disposición de las comunidades más profesionales".

"Si lo que quieren es hacerse las víctimas, tirar de ese victimismo y buscar tratos preferentes, con este Gobierno que no cuenten", cerró.

"La corrupción mata"

La procuradora socialista Nuria Rubio elevó el tono al preguntar a quién protege realmente el presupuesto de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, dirigida por el también vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, de Vox.

Dirigiéndose al propio Pollán, criticó los 700.000 euros destinados a la Dirección General de Desregulación y preguntó en qué beneficia esa estructura a una familia de León o de Castilla.

Le reprochó que no hubiera permanecido ni media hora en un pleno anterior y se hubiera marchado "de fiesta a un mitin", e ironizó sobre el medio de transporte utilizado.

También cuestionó el concepto de "arraigo" que su partido exige con "tanta gallardía y el pecho hinchado" cuando, según ella, han colocado "al berciano afincado en Madrid Miguel Suárez Arca al frente de la candidatura en Zamora". "Son ustedes un meme", le soltó.

Rubio cargó especialmente contra la gestión política de la tragedia de Urda. Mientras las familias esperaban noticias, acusó, ellos estaban de mitin en Valladolid y fueron a "reventar el minuto de silencio" en la puerta del Ayuntamiento.

"Todos los partidos menos ustedes suspendimos nuestra actividad. Hay que tener el alma muy negra para intentar aprovechar una tragedia para tratar de sacar beneficio político. Dan lecciones de patriotismo y cuando este país está de luto ustedes montan una fiesta", apuntó.

Pollán respondió con contundencia. Confirmó que se había desplazado en su propio coche al mitin de Vox y situó a Rubio "colocada en su partido de la mano de Ábalos, Cerdán y Sánchez".

Defendió la elaboración de unos presupuestos que, según él, es "lo menos que un Gobierno puede hacer por sus ciudadanos", algo que los socialistas "han sido incapaces en cuatro años de legislatura" a nivel nacional.

Vinculó la falta de preocupación por gobernar con la "planificación de la liquidación de jueces incómodos" y afirmó que "la corrupción mata".

Anunció un incremento de más del 50% en el presupuesto de servicios sociales básicos y una posición clara sobre la cooperación internacional: "Mientras una sola persona en Castilla y León lo esté pasando mal, ni un euro de las arcas públicas se irá a proyectos ajenos y extraños a la Comunidad".

Los socialistas, remató, "aman tanto a los pobres que generan millones de pobres".

La Seminci y la "censura"

El pleno aún tuvo espacio para la cultura. La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, preguntó qué razones justifican que se cuestione públicamente la neutralidad ideológica de la Seminci, "uno de los mayores referentes culturales y motivo de orgullo de Valladolid".

Acusó al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, de comportarse "como un cuñado cualquiera haciendo comentarios de barra de bar" y de demostrar "un sectarismo intolerable".

"Usted se ha pensado que estaba en 1942 al frente de la censura cinematográfica franquista", le dijo.

Defendió que la cultura, el cine y el teatro deben ser libres para crear obras como 'La bola negra', reivindicar a Federico García Lorca o incomodar.

"Pasarán los años, la Seminci permanecerá y usted tan solo será un mal recuerdo para la cultura de la Comunidad. Podrán intentar censurar la cultura, pero nunca silenciarla. Al final, Federico les volvió a ganar", le espetó al consejero.

Díaz Pico recordó que la Seminci cuenta con el respaldo económico de la Junta y que el proyecto de presupuestos para 2027 mantiene esa financiación.

Defendió el festival como un evento de "evidente trascendencia" para la Comunidad y situó sus declaraciones sobre la falta de neutralidad ideológica en el terreno de la libertad de expresión. También reclamó que el Ministerio dé "el mismo trato" a la Seminci que a otros festivales.

Así se desarrolló el primer pleno tras el accidente de Urda. El minuto de silencio abrió la sesión, pero no logró contener el pulso político.

Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, cada intervención dejó entrever que la tragedia no ha suspendido la contienda, sino que se ha convertido en un nuevo terreno sobre el que proyectar las diferencias de siempre.

El hemiciclo volvió a su ritmo habitual, pero el eco del accidente ferroviario permaneció, como un recordatorio de que la política, incluso en los días de luto, rara vez detiene su marcha.