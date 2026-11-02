Mañueco exige a Puente asumir responsabilidades tras la tragedia de Urda: “Que diga la verdad, aunque le cueste”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido que ha comenzado a las 11:30 horas en Madrid y que ha estado presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Mañueco ha contestado a los medios a la entrada a la reunión en relación a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, que tendrá lugar en la Diputación Permanente este miércoles, tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

“Mis primeras palabras son para acompañar en el dolor a los familiares de las víctimas, desear una pronta recuperación a los que están heridos y un reconocimiento a los servicios de emergencias”, ha señalado Mañueco.

Sobre la comparecencia de Puente ha afirmado que “espero que diga la verdad, aunque le cueste y asuma sus responsabilidades”.

“La mala gestión pone en riesgo la vida de las personas. Accidentes ferroviarios, médicos en huelga, pulseras antimaltrato que no funcionan… estamos hablando de que nunca un gobierno como el de Sánchez puso tan en riesgo los servicios públicos en nuestro país, en algo que es preocupante”, ha afirmado el presidente del PP de Castilla y León.

Mañueco ha añadido que “en estos momentos, todo el mundo tiene claro que dentro de un mes habrá cambio político tras las elecciones” pero ha añadido que “necesitamos en España un Gobierno que sea responsable en la gestión de las infraestructuras” y también “eficaz en facilitar vivienda a los jóvenes” y “bajando impuestos y gestionando con eficacia”.

“Necesitamos un gobierno de Alberto Núñez Feijóo”, ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco.

“Creo que Óscar Puente debe asumir sus responsabilidades y, si no, es Pedro Sánchez, el que debe asumir su responsabilidad y tomar una decisión en este sentido”, ha añadido.

El presidente del PP de la Comunidad ha pedido un “Gobierno que gestione con solvencia las infraestructuras” y el de Sánchez “ha demostrado que es incapaz de gestionar con eficacia los servicios públicos”.