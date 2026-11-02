La Junta anuncia una guía para que los ayuntamientos protejan sus datos frente a los temidos ciberataques

La Junta de Castilla y León ha lanzado una Guía de Ciberseguridad en Cloud para Entidades Locales, elaborada desde la Oficina de Apoyo al Smart Rural como una herramienta práctica para ayuntamientos y diputaciones en sus procesos de transformación digital.

La muestra ha tenido lugar en una jornada de trabajo dirigida a responsables y técnicos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad.

Todo, con el objetivo de reforzar sus capacidades de prevención, protección y respuesta frente a las amenazas digitales, así como favorecer el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre administraciones.

El encuentro, organizado en el marco del proyecto europeo IBERUS Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS – SmartCDT), a través de la Oficina de Apoyo al Smart Rural, da continuidad a las sesiones de intercambio de experiencias celebradas durante 2025 para avanzar en la digitalización y modernización de las administraciones locales.

La guía parte de la premisa de que la ciberseguridad debe integrarse desde las primeras fases de planificación y diseño de los proyectos tecnológicos.

De forma que la incorporación de nuevas soluciones digitales vaya acompañada de las medidas necesarias para garantizar la protección de la información, la continuidad de los servicios públicos y la confianza de la ciudadanía.

Experiencias y soluciones

Los representantes de ayuntamientos y diputaciones han abordado algunos de los principales retos relacionados con la seguridad de los servicios en la nube.

Entre ellos, la manera de planificar una migración segura a la nube, con el análisis de las distintas alternativas para trasladar servicios y aplicaciones, la convivencia entre infraestructuras locales y servicios cloud, la gestión de identidades y accesos y la importancia de la formación y concienciación de los empleados públicos.

También se han tratado los requisitos de seguridad que deben contemplarse en la contratación de servicios en la nube, desde las garantías de disponibilidad y recuperación ante incidentes hasta la protección de los datos, los derechos de auditoría, las responsabilidades de los proveedores y las medidas para evitar dependencias tecnológicas.

Por último, se ha profundizado en la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) a los servicios cloud, con especial atención al cumplimiento de sus requisitos, el reparto de responsabilidades entre administraciones y proveedores, la supervisión continua de los sistemas y la gestión de incidentes de seguridad.

Estas dinámicas han permitido poner en común experiencias y soluciones aplicables a la realidad de las entidades locales, teniendo en cuenta sus diferentes dimensiones, recursos y necesidades tecnológicas.

El proyecto IBERUS

La celebración de esta jornada forma parte de las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto europeo IBERUS Smart Comunidad Digital Transfronteriza, orientadas a favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de transformación digital.

El proyecto ‘IBERUS - Smart Comunidad Digital Transfronterizo’ es un proyecto europeo dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal 2021-2027 (POCTEP) y cofinanciado a través de fondos FEDER, cuyo objetivo es ampliar la implantación de sensores en los servicios públicos (estaciones meteorológicas, recogida de basuras, aparcamientos, alumbrado, depuración de aguas, calidad del aire…) y la capacitación digital de la ciudadanía en entidades locales de España y Portugal.

El proyecto IBERUS-SmartCDT tiene como objetivo profundizar en una red de colaboración entre administraciones locales a ambos lados de la frontera para la transformación digital de los municipios, aprovechando las ventajas que las tecnologías ofrecen tanto a ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

El proyecto pretende aumentar la calidad de los servicios públicos ofrecidos por las administraciones participantes tanto a ciudadanos como a empresas, mejorar la capacitación digital de los habitantes de la zona transfronteriza e impulsar la modernización de las propias entidades a través del uso de la tecnología desarrollando proyectos de digitalización de servicios y de sensorización del territorio.

En este proyecto participan la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA)

La Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Ponferrada, por parte de España, junto con la Cámara Municipal de Almeida, la Cámara Municipal de Sabugal, la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo y la Cámara Municipal de Penamacor por parte de Portugal.