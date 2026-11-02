Feijóo elige Valladolid para protagonizar un gran acto de campaña del PP el próximo 7 de noviembre

Pasados los días de luto pertinentes tras el trágico accidente ferroviario de Urda, la política va volviendo, poco a poco, a centrarse en la campaña electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre.

El Partido Popular tiene previsto hacerlo de manera paulatina y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes, 2 de noviembre, a la cúpula de su partido en el Comité Ejecutivo Nacional.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido confirmar que Feijóo estará en Valladolid este próximo 7 de noviembre, en la Feria de Valladolid (entrada por la calle Mieses).

En principio, no hay hora fijada, como añaden las mismas fuentes, pero el acto público en la ciudad del Pisuerga se celebrará sobre las 12:00 horas.

Feijóo recalará en la ciudad del Pisuerga después de que ya lo hayan hecho Pedro Sánchez, el pasado lunes 19 de octubre, en la Cúpula del Milenio y también Santiago Abascal, líder de Vox, el pasado miércoles, 28 del mismo mes.