Dos accidentes complican la circulación en las carreteras de Castilla y León

Un accidente de tráfico registrado este lunes, 2 de noviembre, provoca un estrechamiento de la calzada en la autovía A-601, a la altura de Cuéllar, en Segovia, mientras que otro siniestro mantiene una incidencia en la carretera ZA-P-2314, en la provincia de Zamora, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El accidente en la provincia de Segovia se ha registrado a las 14:14 horas en la A-601, entre los kilómetros 55,4 y 54, en sentido decreciente, a su paso por el término municipal de Cuéllar.

Como consecuencia del siniestro, se ha producido un estrechamiento de la calzada que obliga a los conductores a extremar las precauciones al circular por este tramo.

En la provincia de Zamora, la DGT mantiene registrada una incidencia desde las 16:01 horas del domingo, 1 de noviembre, en el kilómetro 16,3 de la carretera ZA-P-2314, a la altura de Villalube.

El accidente afecta a ambos sentidos de circulación y presenta una advertencia para que los conductores abandonen el carril afectado.

Ante estas incidencias, la DGT recomienda moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y prestar especial atención a la señalización de los tramos afectados para evitar nuevos accidentes.