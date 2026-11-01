El presidente, Alfonso Fernández Mañueco en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo. Susana Martín. ICAL.

Mañueco recuerda a las víctimas del accidente de Urda en un emotivo mensaje por el día de Todos los Santos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido tener un recuerdo muy especial con motivo de la festividad de Todos los Santos para quienes ya no están, con una mirada profundamente emotiva hacia las familias y allegados de las víctimas del trágico accidente de Urda.

A través de un mensaje compartido en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la trascendencia familiar y afectiva de esta señalada jornada:

"En este Día de Todos los Santos recordamos a quienes ya no están, pero siguen formando parte de nuestras vidas. Un día para estar en familia, compartir recuerdos y sentir cerca a esas personas que echamos de menos".

En este Día de Todos los Santos recordamos a quienes ya no están, pero siguen formando parte de nuestras vidas. Un día para estar en familia, compartir recuerdos y sentir cerca a esas personas que echamos de menos. Hoy mi pensamiento está también, de manera especial, con las familias víctimas del accidente de Urda. Todo mi cariño para ellas. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 1, 2026

Recuerdo a las víctimas

En medio del recogimiento generalizado que vive la Comunidad durante estas fechas de recuerdo a los difuntos, Mañueco ha reservado un lugar prioritario en sus palabras para la tragedia colectiva que ha consternado a la sociedad.

"Hoy mi pensamiento está también, de manera especial, con las familias víctimas del accidente de Urda. Todo mi cariño para ellas", ha manifestado de forma sentida el presidente castellano y leonés, sumando así el aliento de la institución autonómica a los familiares golpeados por el dolor en un día tan señalado en el calendario.