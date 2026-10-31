Tres jueces juran sus cargos y toman posesión ante la Sala de Gobierno del TSJCyL en una imagen de archivo. ICAL.

La Junta avala la llegada de 17 nuevas plazas de jueces a Castilla y León en 2027, pero reclama más en Palencia y Soria

La Junta de Castilla y León ha remitido este sábado al Ministerio de Justicia su informe favorable para la creación de 17 nuevas plazas y unidades judiciales en la Comunidad de cara a 2027.

El paquete, enmarcado dentro del plan nacional para desplegar 500 nuevas plazas al amparo de la nueva Ley Orgánica de eficiencia del servicio público, dará un respiro a la carga de trabajo en varios juzgados castellanos y leoneses, con especial foco en las provincias de Ávila y León.

El dictamen, redactado por los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, avala el reparto previsto por el Gobierno central. En concreto, Castilla y León sumará seis plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Siete juzgados en tribunales de instancia —distribuidos en Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora—; una plaza de presidencia en el tribunal de instancia vallisoletano, dos jueces de adscripción territorial para el TSJCyL y una nueva sección de violencia sobre la mujer con sede en Salamanca.

Satisfechos con Ávila y León

Desde la Consejería de la Presidencia celebran que el Ministerio haya atendido por fin demandas históricas.

Es el caso de la nueva plaza para la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ávila y su homóloga en León, dos peticiones que el propio Tribunal Superior de Justicia autonómico llevaba incluyendo en sus memorias anuales de forma insistente desde 2020 y 2022, respectivamente.

Sin embargo, el informe de la Junta no oculta su malestar por el olvido sistemático de otros territorios. El documento vuelve a afear al Ministerio que el borrador no asigne ni una sola unidad judicial a Palencia ni a Soria.

En la capital palentina se sigue necesitando con urgencia un refuerzo en lo Penal, mientras que en Soria la implantación de una Sección de Vigilancia Penitenciaria sigue guardada en un cajón a pesar del respaldo de las Cortes.

Del mismo modo, aunque la Junta aplaude la nueva sección especializada en violencia machista para Salamanca, reclama que este recurso se extienda al resto de provincias que también sufren una alta sobrecarga en esta materia.