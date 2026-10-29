La Junta desconoce si hay víctimas de Castilla y León en el accidente del tren y pide "esclarecer" los motivos

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado este jueves la solidaridad del Gobierno autonómico con las víctimas del accidente ferroviario, sus familiares y allegados.

Además ha reclamado que se esclarezcan todos los hechos. El Ejecutivo de Castilla y León, no obstante, evitó realizar valoraciones políticas sobre lo sucedido, al considerar que el contexto electoral exige prudencia en sus declaraciones.

La Junta tampoco dispone, por el momento, de información sobre cuántas de las personas fallecidas podrían tener su origen o alguna vinculación con Castilla y León.

“Lo único que queremos es que se esclarezcan todos los hechos”, señaló Carriedo durante su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que trasladó el pésame de la Junta y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

El portavoz hizo extensivo el mensaje de apoyo a toda la sociedad y apeló a la solidaridad y a la unidad ante el dolor provocado por el siniestro.

Preguntado por las posibles responsabilidades y por la seguridad de la alta velocidad ferroviaria, Carriedo evitó entrar en valoraciones. “No puedo hacer declaraciones de carácter político al estar en periodo electoral”, afirmó, antes de insistir en la necesidad de aclarar lo ocurrido.

Carriedo defendió que lo prioritario es que sean los propios familiares quienes reciban la información sobre sus allegados antes de que trasciendan otros datos. Por ello, el Ejecutivo autonómico mantiene la prudencia a la espera de que se conozcan más detalles sobre las víctimas.

Dos helicópteros sanitarios

Carriedo puso el acento en la colaboración prestada por Castilla y León desde los primeros momentos de la emergencia.

Según explicó, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se puso en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle su apoyo y ofrecer todos los medios disponibles.

Como consecuencia de esa comunicación, el Gobierno autonómico movilizó dos helicópteros sanitarios y al Grupo de Rescate para colaborar en la atención a los afectados. Los helicópteros trasladaron a varios heridos hasta hospitales de Ciudad Real y Toledo.

Además, durante el regreso de esos traslados se fue transportando material sanitario desde los hospitales, incluida sangre destinada a su utilización en el lugar del accidente, según detalló el portavoz.

El consejero agradeció la labor de los equipos de emergencia que intervinieron en el operativo, tanto de Castilla-La Mancha como de los servicios sanitarios y de Protección Civil, y destacó la importancia de la cooperación entre administraciones en situaciones de esta gravedad.

“Nuestra intención era colaborar porque era una comunidad hermana”, explicó Carriedo, quien presentó la respuesta como una muestra de que la solidaridad entre comunidades autónomas funciona cuando se produce una emergencia. Una cooperación que, recordó, también ha sido necesaria en otras ocasiones en Castilla y León.