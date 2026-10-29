La Junta aprueba el convenio del Plan Estatal de Vivienda con 378 millones para Castilla y León
La Comunidad financiará el 40% de los fondos que le corresponden, mientras que el Gobierno asumirá el resto de la inversión prevista hasta 2030.
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La Comunidad aportará 151,2 millones de euros, el 40% de la financiación que le corresponde, mientras que el Gobierno asumirá el resto hasta completar la inversión prevista para el periodo 2026-2030.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la firma del convenio que permitirá ejecutar en la Comunidad el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 378 millones de euros para la región.
La cantidad asignada a Castilla y León representa el 5,4% de los 7.000 millones de euros con los que cuenta el plan estatal.
De esa cifra, la Junta asumirá una aportación de 151,2 millones de euros, equivalente al 40% del total, mientras que el Gobierno central financiará los 226,8 millones restantes.
La aportación autonómica se repartirá entre los años 2027 y 2030, con una inversión de 37,8 millones de euros en cada ejercicio.
Por su parte, el Ejecutivo central distribuirá su financiación en cinco anualidades: 43,2 millones de euros en 2026 y 45,9 millones de euros cada año entre 2027 y 2030.
Tres líneas de actuación
El plan se articula en tres grandes programas. El primero, con una dotación de 151,2 millones de euros, estará destinado a incrementar la oferta de vivienda social y asequible.
La segunda línea contará con 113,4 millones para actuaciones de rehabilitación de edificios, mejora de la accesibilidad y proyectos de renovación urbana y rural.
Los otros 113,4 millones se destinarán a ayudas dirigidas a reducir el esfuerzo económico que supone el pago de la vivienda para los ciudadanos.