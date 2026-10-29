El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves. R. Cacho ICAL

La Junta aprueba el convenio del Plan Estatal de Vivienda con 378 millones para Castilla y León

La Comunidad aportará 151,2 millones de euros, el 40% de la financiación que le corresponde, mientras que el Gobierno asumirá el resto hasta completar la inversión prevista para el periodo 2026-2030.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la firma del convenio que permitirá ejecutar en la Comunidad el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 378 millones de euros para la región.

La cantidad asignada a Castilla y León representa el 5,4% de los 7.000 millones de euros con los que cuenta el plan estatal.

De esa cifra, la Junta asumirá una aportación de 151,2 millones de euros, equivalente al 40% del total, mientras que el Gobierno central financiará los 226,8 millones restantes.

La aportación autonómica se repartirá entre los años 2027 y 2030, con una inversión de 37,8 millones de euros en cada ejercicio.

Por su parte, el Ejecutivo central distribuirá su financiación en cinco anualidades: 43,2 millones de euros en 2026 y 45,9 millones de euros cada año entre 2027 y 2030.

Tres líneas de actuación

El plan se articula en tres grandes programas. El primero, con una dotación de 151,2 millones de euros, estará destinado a incrementar la oferta de vivienda social y asequible.

La segunda línea contará con 113,4 millones para actuaciones de rehabilitación de edificios, mejora de la accesibilidad y proyectos de renovación urbana y rural.

Los otros 113,4 millones se destinarán a ayudas dirigidas a reducir el esfuerzo económico que supone el pago de la vivienda para los ciudadanos.