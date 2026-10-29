España busca su mejor pizza y podría estar en Castilla y León: estos son los 10 establecimientos aspirantes

Este jueves 29 de octubre ha comenzado el IV Campeonato de España de Pizzas®, una competición nacional que busca encontrar las mejores pizzas del país y que reúne a más de un centenar de establecimientos de toda España.

Los participantes competirán con sus propias elaboraciones e interpretaciones de uno de los productos más universales y versátiles de la gastronomía. Una oportunidad para poner en valor el talento, la creatividad y la técnica de los profesionales de la hostelería, dando visibilidad a sus propuestas a nivel nacional.

La competición busca reconocer la excelencia pizzera a través de las diferentes propuestas participantes, poniendo en valor aspectos como el sabor, la calidad de los ingredientes, la textura, el equilibrio y la ejecución de cada elaboración.

Entre el 29 de octubre y el 22 de noviembre, más de un centenar de establecimientos de toda España competirán por conquistar el paladar del público y hacerse con el título de La Mejor Pizza de España 2026®

Los clientes tendrán un papel protagonista en esta competición, convirtiéndose en los encargados de valorar las propuestas participantes. A través de la web www.lamejorpizza.es, podrán puntuar sus pizzas favoritas y contribuir a elegir las mejores del país.

Además, quienes participen en las votaciones y sigan las redes sociales oficiales del campeonato —Facebook @lamejorpizza e Instagram @lamejorpizza_— entrarán en el sorteo de un Apple Watch.

Pero la valoración del público no será el único criterio. Un equipo de inspectores gastronómicos visitará los establecimientos participantes para evaluar aspectos fundamentales de cada propuesta, como la calidad de la masa, la armonía de los ingredientes, la elaboración y, especialmente, el sabor en su conjunto.

La combinación de las puntuaciones del público y las valoraciones de los inspectores permitirá determinar los finalistas de «La Mejor Pizza de España 2026®», en una competición que volverá a poner en valor el talento, la creatividad y la calidad de las pizzerías de todo el país.

Castilla y León, en busca del título nacional

La participación de los establecimientos castellanoleoneses pone de manifiesto el talento, la creatividad y la calidad de la hostelería de la comunidad, que vuelve a estar presente en una competición gastronómica de ámbito nacional.

Los participantes afrontan el campeonato con el objetivo de situar a Castilla y León entre los grandes referentes de la pizza en España, mostrando la diversidad de sus propuestas y el trabajo de los profesionales que apuestan por la innovación y la excelencia gastronómica.

Estos son los diez establecimientos participantes de Castilla y León:

La Rima Fast-Food Gourmet Burgos Burgos

Pizzería La Nonna Camponaraya León

La Felisa León León

Pizzería Siciliana Kuró Palencia Palencia

Trattoria Biga Guijuelo Salamanca

Ubi De La Vega Arroyo De La Encomienda

Vezzo Río Shopping Arroyo De La Encomienda

Five Napoli Pizza Salamanca Valladolid Valladolid

Ristorante Il Nuovo Veneto's Valladolid Valladolid

Il Fornazzo Zamora Zamora