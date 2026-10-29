Abascal carga contra Puente y Sánchez y exige su dimisión tras la tragedia ferroviaria de Urda: “Ellos son el error humano”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves durante un acto celebrado en Ávila, en el que también han participado Carlos Pollán y el cabeza de lista de Vox por la provincia, Samuel Vázquez, que su formación no va a guardar silencio ante la tragedia ferroviaria.

“Estamos para hacer justicia, para no callar jamás, para no admitir que nos silencien y para decir que vamos a dejarnos la piel para que esto jamás vuelva a ocurrir en España”, ha afirmado.

Abascal ha trasladado su solidaridad a las familias de las víctimas y ha manifestado el “compromiso absoluto de no descansar hasta que los españoles se sientan seguros en su propia patria”, puedan volver a viajar en tren con tranquilidad y “se depuren todas las responsabilidades”.

“Son 74 españoles muertos por ahora, pero no son 74, son ya 120 en un año en accidentes ferroviarios. ¿Por qué no ha dimitido aún el ministro de Transportes? ¿Y por qué no ha dimitido aún el presidente del Gobierno? ¿Por qué no ha dimitido esa pareja siniestra?”, se ha preguntado.

El líder de Vox ha defendido la decisión de continuar con la campaña electoral y ha rechazado las críticas de quienes exigían su suspensión.

“Nosotros no estamos de fiesta, nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo y cumpliendo nuestro deber”, ha señalado, antes de advertir de que no conseguirán silenciarles “con ninguna hipocresía, con ninguna intimidación y con ningún tipo de chantaje emocional”.

En este sentido, ha criticado al ministro de Transportes. “No somos nosotros los que andamos de bailecitos en los mítines, no somos nosotros los que vamos a Radiotelevisión Española también a bailar y hacer chistes sobre la situación de la Renfe”, ha subrayado.

“Ellos son el error humano”

Asimismo, ha expresado su “desprecio infinito” hacia “Óscar Muerte y Pedro Sánchez”.

Abascal ha rechazado que “la tragedia ferroviaria pueda atribuirse a un error humano” y ha denunciado que “el Gobierno se ha dado una prisa asquerosa en señalar a un pobre hombre, a un trabajador”.

Para ilustrarlo, ha comparado lo sucedido con una ciudad en la que fallan todos los semáforos, el guardia de tráfico no puede organizar la circulación, se produce un accidente y los políticos responsabilizan al agente.

“Si hay un error humano ahí es que Pedro Sánchez y Óscar Puente sigan en el Gobierno. Ellos son el error humano”, ha afirmado.

En su opinión, “no es un error humano, ni siquiera un error técnico. Es un crimen contra los intereses de España”.

El presidente de Vox ha acusado al Ejecutivo de actuar como “un gobierno coleccionista de delitos del Código Penal” y ha denunciado sus supuestos intentos de “eliminar jueces”, así como de “robar unas elecciones con la trampa gigantesca de la ley de nietos que Vox detectó y llevó ante el Supremo”.

También ha responsabilizado a las políticas del Gobierno del “deterioro de las infraestructuras, la sanidad, la vivienda y la seguridad”, concluyendo que “no estamos ante un gobierno, estamos ante una organización criminal que ha traicionado los intereses de todos los españoles”.

Finalmente, ha insistido en que Vox no aceptará el silencio como respuesta al luto.

“Nos dicen que tenemos que callar y que el luto implica silencio. Los mismos que montaron la que montaron por un perro que se llamaba Excalibur”, ha recordado, aludiendo también a la polémica por la muerte de un pato en el Manzanares. “Y nos dicen que tenemos que callar ante 74 españoles que han muerto. Jamás, jamás”, ha dicho.