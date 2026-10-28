Estos son todos los partidos que se presentan a las elecciones generales del 29-N en Castilla y León: candidaturas completas

El próximo 29 de noviembre Castilla y León elige 31 diputados y 36 senadores en unas elecciones generales adelantadas. El Real Decreto 806/2026 disolvió las Cortes de 2023 tras el rechazo de los decretos de vivienda y abrió un calendario exprés: campaña del 13 al 27 de noviembre y constitución de las nuevas Cámaras el 23 de diciembre.

En una comunidad que tradicionalmente ha sido bastión del Partido Popular, el mapa de listas publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) muestra una oferta especialmente amplia: en casi todas las provincias se presentan entre 10 y 13 formaciones distintas.

El bloque de derecha y centroderecha llega con tres actores claros: PP, Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF). La izquierda se presenta fragmentada entre el PSOE, Frente Amplio, Podemos y opciones menores.

A ellas se suman fuerzas de nicho que buscan el voto protesta o específico: patriotas revolucionarios (Frente Obrero), animalistas (Pacma), comunistas (PCTE), regionalistas leoneses (Prepal), provincialistas (Soria ¡Ya!), nacionalistas castellanos y leoneses (Pancal-URCI), falangistas, jubilados europeos o el propio Escaños en Blanco.

El resultado es un paisaje electoral denso en el que, sin embargo, la batalla por los escaños reales se concentrará en los cuatro o cinco primeros puestos de cada lista.

A continuación se detallan todas las candidaturas presentadas en las nueve provincias, tal como figuran en el BOE de este miércoles, 28 de octubre.

Ávila (3 diputados)

Congreso de los Diputados

- PSOE: 1. Manuel Arribas Maroto · 2. María Soraya Blázquez Domínguez · 3. Manuel Jiménez Rodríguez

- Por un Mundo más Justo: 1. Julio Blanco Rodríguez · 2. María Folgueras Gómez · 3. Diego Eduardo Susa Furio

- Se Acabó la Fiesta (SALF): 1. Pedro Hermosa González · 2. Helga Sara Ignacio Álvarez · 3. Diego García Peña

- Frente Obrero: 1. Jorge Moyano García · 2. María Concepción Sebastián García · 3. Alberto Castro Prieto

- PCTE: 1. Adrián Franco Barata · 2. Adriana Martínez García · 3. Gorka Álvarez García

- Vox: 1. Samuel Vázquez Álvarez · 2. Sara Beltrán Ochando · 3. José Manuel Lorenzo Serapio

- Podemos: 1. Laura Ruiz Ginés · 2. Josué Aldudo Batalla · 3. María Esther Requena Marco

- PP: 1. Héctor Palencia Rubio · 2. Piedad Sánchez García · 3. Germán Ulloa López

- Partido Demócrata Social Jubilados Europeos: 1. Carmen Alicia Manchón Villaverde · 2. Clemente Antonio García Verdugo Galeote · 3. María del Carmen González Nieto

- Frente Amplio: 1. Pablo Garcinuño García · 2. Malva Sanz Recio · 3. Cristóbal Medina Montero

Senado

- Mundo+Justo, Podemos (3), PP (3), Pdsje (3), Senado de Progreso (SDP PSOE-IU-MS y aliados, 3), Vox (3)

Burgos (4 diputados)

Congreso

- Frente Obrero: 1. Gonzalo Herrero Burgos · 2. Ángela Roibas Sanclodio · 3. Rubén Antón Tome · 4. Laura Díaz Baldio

- PSOE: 1. Esther Peña Camarero · 2. Álvaro Morales Álvarez · 3. Amparo Simón Lázaro · 4. Eduardo Martín Ortiz

- SALF: 1. Marcos Santamaría del Olmo · 2. Raquel Basilio Barreiro · 3. Diego Ibeas Cubillo · 4. Blanca María Gómez Arbeo

- Podemos: 1. Isabel Lara Benítez · 2. Rodrigo Braceras López · 3. María Ángeles Pizarro de la Fuente · 4. Lucas Hernáez Gil

- Vox: 1. Eugenia Landaluce Miranda · 2. Ignacio Peña Robledo · 3. María Alejandra Medina Sanz · 4. Raúl Ortega Reoyo

- Mundo+Justo: 1. Elsa Colina Arreba · 2. Rodrigo del Pozo Fernández · 3. Paula Vegas Hernández · 4. José Martín Gutiérrez Ortega

- PCTE: Candidatura inadmitida

- PP: 1. Ángel Mariano Ibáñez Hernando · 2. Andrea Ballesteros Palacios · 3. Adrián Serna del Pozo · 4. Sara González Moreno

- Frente Amplio: 1. Fernando José Saiz Martínez · 2. María Isabel Alameda Abejón · 3. Ramón José Mas Figueroa · 4. Concepción Rollizo Sanz

Senado

- Podemos (3), Mundo+Justo, PCTE (sin candidatos), SDP (3), Vox (3), PP (3)

León (4 diputados)

Congreso

- PSOE: 1. Javier Alfonso Cendón · 2. Lorena Valle Alba · 3. Alfonso Álvarez García · 4. Josefa Ajenjo Rodríguez

- Frente Obrero: 1. José Manuel Estébanez Fernández · 2. Priscila Hernández Dual · 3. Alejandro Heras Ortega · 4. Carmen Sánchez Paniagua

- Pacma: 1. María Natividad Franco Natal · 2. Ángel Ramos González · 3. Nuria Alcántara Fernández · 4. Fernando García Carpintero

- SALF: 1. Enrique Jesús Pérez Suárez · 2. Isolina Blanco Rodríguez · 3. Francisco García Álvarez · 4. Noelia Linares Cantón

- Proyecto Alantre: 1. José Antonio Fernández García · 2. María Dolores Díez Aláez · 3. Nicanor Pastrana Castaño · 4. Lucía Álvarez Alonso

- Vox: 1. Pablo Juan Calvo Liste · 2. Blanca María Herreros Rodríguez · 3. Santos Martínez Estrada · 4. María de las Mercedes Machín Gómez

- Prepal 1. Manuela Iglesias Carreño · 2. Lorenzo Cimadevilla Sampedro · 3. María Oliva Álvarez Pérez · 4. Álvaro Fernández Díez

- PCTE: 1. Estrella Alonso Almazán · 2. Raúl Benéitez García · 3. Nerea Ruano Llamas · 4. Diego Puerta Cazorla

- Podemos: 1. Sixto Martínez Álvarez · 2. Cristina Alonso Herrero · 3. José Díaz Rodríguez · 4. Marta María Barrientos Barrientos

- PP: 1. Ester Muñoz de la Iglesia · 2. Ricardo Gavilanes Fernández Llamazares · 3. Lidia Pilar Coca García · 4. Manuel Herrero Guerra

- Mundo+Justo: 1. María Elena Cánovas Puglisi · 2. Francisco Javier Calzado Aldaria · 3. Montserrat Cid García · 4. Marco Osorio Ritter

- Frente Amplio: 1. Rubén Estévez Miguel · 2. Marina Sastre Sánchez · 3. Hugo Merayo Santalla · 4. Belén de la Viuda Fernández

- Escaños en Blanco: 1. María López Castellanos · 2. Jesús Javier Ortiz Trapote · 3. Marta García Álvarez · 4. José Luis Fernández Baeza

Senado

- Pacma (2), Prepal (2), SDP (3), PCTE, Podemos (3), PP (3), Mundo+Justo, Escaños en Blanco (2), Vox (3)

Palencia (3 diputados)

Congreso

- PSOE: 1. María Luz Martínez Seijo · 2. Agustín Ángel Martínez García · 3. Rut Pérez Martín

- SALF: 1. Fernando Martínez Torres · 2. Noemí Dorado Martínez · 3. Roberto Carlos Doyague Abad

- Vox: 1. Matías Recio Juárez · 2. María Calvo Iglesias · 3. Ramón Ortega Ramírez

- Podemos: 1. Alberto Pozo Díez · 2. Dana Parreño Acuña · 3. Luis Álvaro Villoldo Pelayo

- Falange Española de las JONS: 1. Luis Miguel Pérez González · 2. Natalia Gil Sáez · 3. Julio César De Alaíz Martínez

- PCTE: 1. Aitor Vega García · 2. Sara Gómez García · 3. Gonzalo Fernández Cerezo

- Frente Obrero: 1. Yeray Yáñez Ibáñez · 2. Eva Morata Segrera · 3. Luis Enrique Muñoz Manrique

- PP: 1. Milagros Marcos Ortega · 2. Luis Miguel Cárcel Cárcel · 3. María José Ortega Gómez

- Mundo+Justo: 1. Miren Josu Moneo Viloria · 2. Jesús Corrales Rodríguez · 3. Cristina Marqués de Frutos

- Escaños en Blanco: 1. Alicia Calzada Bujedo · 2. Iván López López · 3. Jessica Mazuelas Fernández

- Frente Amplio: 1. Ana Belén Collantes Martín · 2. José Manuel Muñoz García · 3. María Piedad Arroyo Serna

Senado

- Podemos (3), Falange, PP (3), Mundo+Justo, VOX (3), Escaños en Blanco, SDP (3)

Salamanca (4 diputados)

Congreso

- Frente Obrero: 1. Marco Pedro Pérez Graña · 2. Alicia Fernández Prieto · 3. Juan Pablo Cantera Cuartango · 4. Fátima Márquez Espada

- PSOE: 1. David Serrada Pariente · 2. Miryam Tobal Vicente · 3. Antonio Cámara López · 4. María del Carmen Ávila de Manueles

- Podemos: 1. María Aurora Zarco Blanco · 2. Higinio Gómez Vicente · 3. María del Pilar Moreno González · 4. José Vicente Delgado

- SALF: 1. Luis Eduardo Riesco Lorenzo · 2. María Nuria Vara García · 3. Alex Úbeda-Romero Medeiros · 4. María del Carmen Alonso Blanco

- Vox: 1. Laura Magdalena Miguel · 2. Mauricio Angulo Guerrero · 3. María Pía Rodríguez Martín · 4. José Antonio Díez-Yugueros García

- Pacma: 1. Jorge Martín García · 2. María Montserrat Sánchez González · 3. Gustavo Martín Castro · 4. Raquel Tablado Castellanos

- Prepal: 1. Rafael Diego Núñez · 2. Cristina Leonor Villafranca Iglesias · 3. Antonio Jaime González Delgado · 4. Isabel Rodríguez Gómez

- PCTE: 1. Mario López Pascua · 2. Irene Benéitez Castellanos · 3. Antonio Bautista Nieto · 4. Carmen Vázquez Caballero

- PP: 1. María del Carmen Seguín Kattán · 2. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández · 3. María del Pilar Sánchez García · 4. Marcos Iglesias Caridad

- Frente Amplio: 1. Miriam Ruiz Arias · 2. Andrés Valentín Vicente Barrado · 3. Sara Gutiérrez Hernández · 4. Carlos del Real Gómez

Senado

- Podemos (3), Prepal (2), Vox (3), PCTE, PP (3), SDP (3)

Segovia (3 diputados)

Congreso

- Frente Obrero: 1. Pablo de Mercado Alcalde · 2. María Remedios Marín Fabian · 3. David Nieto González

- PSOE: 1. José Luis Aceves Galindo · 2. Mercedes Otero Otero · 3. Daniel de Lucas García

- Mundo+Justo: 1. José Manuel Eizaguirre Fernández-Palacios · 2. Pilar Barral Heredero · 3. Fernando Cabello Meseguer

- SALF: 1. Jesús Ángel Gascón Ames · 2. Tania María Pérez Pérez · 3. Fernando Pérez de la Rosa

- Vox: 1. Gonzalo Babe Romero · 2. Marta Andrino Martínez · 3. José Ángel Rubio García

- Pacma: 1. Rosa María Díaz García · 2. José Roca Olmos · 3. Nuria Serrenes Cachorro

- Podemos: 1. María Soledad Alba Monfort · 2. Jesús Inocencio Martín Fuentes · 3. Resurrección Gómez González

- PCTE: 1. Carlos Presa Irazábal · 2. Paula del Santo Izquierdo · 3. David García Valcarce

- Frente Amplio: 1. Víctor Javier Borreguero García · 2. Estela Gibaja Cabrero · 3. Jacobo Alfonso Peña Conversa

- PP: 1. Pablo Pérez Coronado · 2. Marta Puertas Paniagua · 3. Daniel Sacristán Gómez

Senado

- Mundo+Justo, Podemos (3), SDP (3), PP (3), VOX (3)

Soria (2 diputados)

Congreso

- Frente Obrero: 1. Diego Gallardo de la Fuente · 2. María Josefa Agudo López

- PCTE: 1. Ezequiel Blanco López · 2. María Estrella Almazán Pardo

- Mundo+Justo: 1. Rafael Alfonso Gómez Aguilar · 2. Mazedona de la Altadama Craquis Díaz

- PSOE: 1. Luis Alfonso Rey de las Heras · 2. Luisa Belén Antón Antón

- SALF: 1. José María Lorenzo Córdoba Alós · 2. Úrsula Fernández Delgado

- Vox: 1. Andrea Martínez Ruiz · 2. Miguel Mochales Rubio

- Soria ¡Ya!: 1. Juan Antonio Palomar Sicilia · 2. Rosalía Peña Gallego

- Frente Amplio: 1. Ángel Alberto Flores Gaitán · 2. Lidia Molina Carazo

- PP: 1. Tomás Cabezón Casas · 2. Belén Izquierdo Hernández

- Escaños en Blanco: 1. Luis García Molina · 2. María Asunción López Miguel

- Podemos: 1. María Luisa Muñoz González · 2. Jorge Juan Ramiro Alcántara

Senado

- Mundo+Justo, Vox (3), Soria ¡Ya! (3), PP (3), Escaños en Blanco (2), SDP (3), Podemos (3)

Valladolid (5 diputados)

Congreso

- PSOE: 1. Óscar Puente Santiago · 2. Ana María Carmen Redondo García · 3. José Domingo Castaño Bueno · 4. María Luisa Sanz Martínez · 5. Raúl Crespo Valdivieso

- Frente Obrero: 1. Alejandro López De Diego · 2. Leyre Sutil Álvarez · 3. Omar Rodríguez Giralda · 4. Paula Aparicio Fuertes · 5. Alejandro Campomanes Martín

- SALF: 1. Onecha López Merino · 2. Rodrigo Pellón Gutiérrez · 3. Sonia González Repiso · 4. Miguel Ángel Moro Sáez · 5. Elena Martín Arranz

- Pancal-URCI: 1. María Yolanda Pérez López · 2. José María Sigüenza Puertas · 3. Lorena Moratinos Delgado · 4. Timoteo García Romeral Arellano · 5. Camelia Cerezo Del Villar

- Mundo+Justo: 1. Eider Rodríguez Camps · 2. Juan David Tibaduiza Gallegos · 3. Tatiana Leán Gertrúdix · 4. Manuel Antón Carranza · 5. Ana María Sánchez Velasco

- Vox: 1. Pablo Sáez Alonso-Muñumer · 2. Atenea Santana Pastor · 3. Jesús Fernando de Diego Barahona · 4. Angélica Ferrándiz Asensio · 5. Luis María González Valencia

- Pacma: 1. María Hernández García · 2. Rodrigo Del Caño Espinel · 3. Rosa Rico Garabito · 4. Rodrigo Hernández García · 5. María Jesús Bocos Bocos

- Falange: 1. Francisco Javier Sanz Méndez · 2. María Yolanda Rodríguez Pérez · 3. Álvaro Torío Barbado · 4. Daniela Sanz Ruiz · 5. Fernando Martínez Robles

- Podemos: 1. María Almudena Villareal Vidal · 2. Eduardo Alonso Antón · 3. Abril Martín Izquierdo · 4. Urbano Blanco Martín · 5. María Josefa Canal Rodríguez

- PCTE: 1. Ignacio Javier Díez Arauz · 2. Rosa María Cobo Zubia · 3. Carlos Guerra Escudero · 4. Elcelina Semedo Tavares Rocha · 5. David Núñez Muñoz

- PP: 1. María Pardo Álvarez · 2. Eduardo Carazo Hermoso · 3. Irene Muñoz Vicente · 4. David Frontela Moro · 5. Sara Martínez Rubio

- Frente Amplio: 1. Abdul Gadiri Diallo Bah · 2. Rosana De Castro Blanco · 3. Diego Fernández Pérez · 4. Patricia Vaquero Del Campo · 5. Jorge López López

- Escaños en Blanco: 1. Katia García Casas · 2. César Crespo Villa · 3. Petya Peneva Petrova · 4. Rafael Pérez De Cruz · 5. Felicidad Casas Martínez

Senado

- Pancal-URCI (3), Mundo+Justo, Pacma, SDP (3), Falange, Podemos (3), PCTE, VOX (3), PP (3), Escaños en Blanco (2)

Zamora (3 diputados)

Congreso

- PSOE: 1. Antidio Fagúndez Campo · 2. Raquel Pascual Blanco · 3. Ismael Aguado Ferreira

- PCTE: 1. Sócrates Fernández López · 2. Paula Fernández Colado · 3. Pablo Prieto Redondo

- Prepal: 1. Francisco Iglesias Carreño · 2. María Paz Fernández Villa · 3. Jesús Corrales Rodríguez

- SALF: 1. María Cynthia Garrote Ballestero · 2. Óscar Pascual Ferrero · 3. Mónica Pascual Villapalos

- Vox: 1. Miguel Suárez Arca · 2. Patricia Alonso Villar · 3. Jonathan García García

- Podemos: 1. Miguel Ángel Guerra Cosme · 2. María Del Olvido Pérez Santos · 3. Santiago López Velasco

- PP: 1. María Montserrat Chimeno Viñas · 2. Fernando Martínez-Maillo Toribio · 3. Sara Casquero Martín

- Frente Obrero: 1. Francisco Ramos Orgaz · 2. Ángela Villarino García · 3. Diego Díez Castro

- Frente Amplio: 1. Diego Bernardo Rosas · 2. Ana Belén González Rogado · 3. José Antonio Alonso Muriel

Senado

- Prepal (2), SDP (3), Podemos (3), PP (3), VOX (3)

El mosaico es amplio, pero la geometría del voto en Castilla y León sigue siendo clara: el PP parte como favorito en la mayoría de provincias, Vox aspira a recuperar parte del terreno perdido en 2023, y la izquierda depende de que el voto no se disperse en exceso entre PSOE, Frente Amplio y Podemos.

Las opciones menores y locales añaden color y opciones de voto protesta, aunque su peso electoral real será limitado. El 29 de noviembre se verá si la fragmentación se traduce en escaños o se diluye en favor de las grandes formaciones.