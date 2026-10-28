Un municipio de Castilla y León marca la temperatura más fría del país: se congela a -3 ºC

Castilla y León ha vuelto a liderar, en la madrugada de este miércoles, 28 de octubre, el ranking de las temperaturas más bajas del país, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cuéllar (Segovia) ha sido el punto más frío del país con un registro de -3 grados a las 07:50 horas de este miércoles.

La segunda temperatura más fría de España se ha registrado en Campisábalos (Guadalajara) con -2,2 grados a la misma hora.

La tercera temperatura más fría se ha registrado también en Castilla y León, en concreto en Palacios de la Sierra (Burgos) con -1,2 grados a las 7:40 horas.

Ranking de temperaturas mínimas del país en la madrugada de este miércoles 28 de octubre.jpg Fotografía: Aemet.

También la cuarta, en Fresno de Cantespino (Segovia) con -0,5 grados a las 06:50 horas y la sexta en Ucero (Soria) con 0 grados a las 06:40 horas como informa la Aemet.