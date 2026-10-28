Un municipio de Castilla y León marca la temperatura más fría del país: se congela a -3 ºC
Las bajas temperaturas matutinas golpean a la Comunidad en este final de octubre.
Más información: Un punto de Castilla y León marca la temperatura mínima de España con -1,2 ºC
Castilla y León ha vuelto a liderar, en la madrugada de este miércoles, 28 de octubre, el ranking de las temperaturas más bajas del país, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Cuéllar (Segovia) ha sido el punto más frío del país con un registro de -3 grados a las 07:50 horas de este miércoles.
La segunda temperatura más fría de España se ha registrado en Campisábalos (Guadalajara) con -2,2 grados a la misma hora.
La tercera temperatura más fría se ha registrado también en Castilla y León, en concreto en Palacios de la Sierra (Burgos) con -1,2 grados a las 7:40 horas.
También la cuarta, en Fresno de Cantespino (Segovia) con -0,5 grados a las 06:50 horas y la sexta en Ucero (Soria) con 0 grados a las 06:40 horas como informa la Aemet.