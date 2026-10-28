Imagen de la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, este miércoles en el Palacio de la Isla de Burgos Cortes de Castilla y León

Las Cortes suspenden la actividad parlamentaria y expresan su "profundo pesar" por el accidente de Toledo

Las Cortes de Castilla y León han decidido suspender toda la actividad parlamentaria durante el resto de la semana y han emitido una declaración institucional de "profundo pesar" tras el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda (Toledo).

El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, registrado sobre las 8:54 horas en el punto kilométrico 118, entre las localidades toledanas de Mora, Orgaz y Urda, se ha convertido en una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años en España.

Según las cifras provisionales que se iban actualizando a lo largo de la mañana, el balance de víctimas mortales se situaba en al menos 50 personas, con decenas de heridos, algunos de gravedad, y varios vagones descarrilados, dos de los cuales cayeron por un terraplén.

Comparecencias pospuestas

Ante la previsión de luto oficial, la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces se reunieron esta mañana y acordaron suspender de inmediato las comparecencias de consejeros previstas para esta tarde, mañana y el viernes.

Quedaban afectadas las comparecencias relativas a Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Educación y Cultura, Turismo y Deporte.

Las nuevas sesiones de la Comisión de Economía se convocarán en fechas oportunas. De momento, a falta de convocatoria oficial, se barajan los días 5, 6 y 9 de noviembre.

Además, se reajustará todo el calendario presupuestario restante del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 para adaptarlo a esta situación excepcional.

"Queda suspendida la actividad parlamentaria durante el resto de esta semana", recoge el acuerdo oficial.

Declaración institucional

En paralelo, la institución ha hecho pública una declaración institucional en la que la Mesa y la Junta de Portavoces expresan su "profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la línea Madrid-Sevilla".

Las Cortes trasladan sus condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como su solidaridad y apoyo a los heridos y a todas las personas afectadas.

El texto destaca también el reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia, a los profesionales sanitarios y a todas las personas que están trabajando en las tareas de asistencia y atención a las víctimas.

"La institución se une al dolor de las familias y les hace llegar todo su afecto y cercanía en estos difíciles momentos", concluye la declaración.

La decisión de las Cortes de Castilla y León se suma a las reacciones de duelo y solidaridad que se están produciendo en todo el país ante una tragedia que ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz.