Suárez-Quiñones anuncia 12,6 millones para la primera matrícula universitaria y 23 para apoyar los nuevos grados

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento, este martes Rubén Cacho ICAL

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció este martes una inversión de 12,6 millones de euros para la primera matrícula universitaria de los estudiantes empadronados en la Comunidad el próximo ejercicio.

Quiñones también subrayó el apoyo para los nuevos grados universitarios en Castilla y León, con casi 23 millones de euros.

Así lo trasladó durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, donde destacó el "refuerzo del papel" de las universidades. De hecho, trasladó la apuesta por la conexión entre la universidad y la empresa y la transferencia del conocimiento, con 52,8 millones.

Cifras que representan, dijo, "una apuesta decidida" por el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento del sistema universitario y el apoyo a quienes, "con su trabajo, su iniciativa y su esfuerzo, contribuyen cada día al desarrollo y al progreso de nuestra Comunidad".

Quiñones destacó que el presupuesto en su área supera los 1.044 millones de euros, un 8,65 por ciento respecto al anterior (2024), y se articula en torno a tres grandes prioridades: el fortalecimiento del sistema universitario, el impulso de las políticas de empleo y el apoyo al tejido productivo.

Sobre el primero de ellos, dijo, se destinan 583,6 millones a universidades e investigación, con un incremento del 15,4 por ciento, de los que 510 son para transferencias corrientes, para la financiación ordinaria de las universidades, y 70,6 a transferencias de capital, que permitirá impulsar las inversiones y mejorar las infraestructuras y equipamientos universitarios.

Entre las medidas más relevantes se encuentra el pago de la primera matrícula, que “representa un importante avance en el apoyo a los jóvenes y sus familias y en la igualdad de oportunidades para acceder a la universidad”, tal y como explicó el consejero.

Y consideró que esta medida da continuidad a una política sostenida de reducción de los precios públicos universitarios.

Una política que, desde el curso 2017-2018, "ha permitido disminuir más de un 39 por ciento las matrículas de grado, más de un 50 las de másteres habilitantes y un 36,9 por ciento las de másteres no habilitantes, a lo que se añade la reducción del coste de las pruebas de acceso a la universidad".

Suárez-Quiñones también recordó la política de becas universitarias, que cuenta con 6,5 millones en el presupuesto y que, mediante la ampliación de sus modalidades y cuantías, ha permitido llegar a cerca de 8.000 beneficiarios.

Además, explicó que en el curso 2026-2027 se han implantado cuatro nuevos grados estratégicos: Medicina en Burgos y León, Veterinaria en Salamanca y Farmacia en Valladolid. Suárez-Quiñones apuntó que, para hacer efectiva esta ampliación de la oferta académica, el presupuesto de 2027 contempla una dotación específica de 1,9 millones.

El consejero puso el foco también en las infraestructuras universitarias necesarias para garantizar la calidad de las nuevas titulaciones, cuestión para la que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un Plan Extraordinario de Nuevas Inversiones Universitarias 2026-2031, dotado con 125 millones.

Este constituye uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno y que cuenta con una asignación de 21 millones en estas cuentas: 3,3 millones para las universidades de León y Burgos y 7,2 para las de Salamanca, destinados a sus tres campus; y Valladolid, que cuenta con cuatro campus.

Las cuantías serán similares hasta 2031, conforme al pacto firmado con los rectores.

Investigación

En cuanto a la dotación de investigadores en el sistema universitario, Suárez-Quiñones anotó que desde 2019, las convocatorias de la Junta han permitido la contratación de más de 2.000 investigadores en la Comunidad, "consolidando una política de apoyo al talento científico que reforzamos en el presupuesto de 2027".

En concreto, anunció cuatro millones a la contratación de personal técnico y casi siete millones a investigadores predoctorales, además de continuar apoyando la incorporación de personal postdoctoral y de investigadores distinguidos.

Este compromiso, prosiguió el consejero, "se refuerza" con una inversión de más de 16,5 millones en programas específicos de atracción, incorporación y consolidación del talento.

Conexión universidad-empresa

Suárez-Quiñones puso el foco también, durante su comparecencia, en el "compromiso" con la conexión de la universidad y empresa y transferencia del conocimiento, con inversiones globales de 52,8 millones.

Así, el presupuesto destina más de 9,1 millones a reforzar la conexión entre universidad y empresa, impulsar la transferencia de conocimiento y su conversión en innovación y poner la investigación al servicio de nuestro tejido productivo, favoreciendo la creación de empleo cualificado y nuevas oportunidades de desarrollo en Castilla y León.

De esta inversión, 2,5 millones se destinan al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, que tiene un recorrido 2024-2027 con 10 millones de euros en total; con un millar de planes de negocio, 463 empresas y 500 patentes.

También mencionó que se dedicarán 563.000 euros a cátedras universitarias y proyectos de colaboración, entre ellos las de Lenguas Autóctonas (Lleunés), ULETECH (Campus Ponferrada) y Francisco de Vitoria (USAL), así como Casa Ciencia del CSIC (USAL), el Centro de Investigación del Cáncer y la Fundación ProRAE (español).

Además, se incorporan 135.000 euros para impulsar la transferencia social y la innovación y 150.000 para promover nuevas iniciativas de formación adaptadas a las necesidades empresariales, incluidas las titulaciones duales y los doctorados industriales.

"Queremos que nuestras universidades se conviertan en auténticos aliados tecnológicos de las empresas, especialmente de las pymes y micropymes, facilitándoles el acceso al conocimiento, la investigación y los recursos de I+D+i", resaltó el consejero.

Y señaló que con este objetivo "se refuerzan instrumentos" como el Portal de la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, soporte de Bucle (sistema pionero para las bibliotecas de las cuatro universidades públicas) e INFRARED, con dotaciones de 970.000 y 150.000 euros, a las que se añaden cinco millones para equipamiento científico compartido.