Castilla y León disminuye el paro al 7,75%, su nivel más bajo desde 2007 mientras que en España aumenta un 3,8%

Castilla y León redujo el número de desempleados en 7.200 personas durante el tercer trimestre del año, un descenso del 7,4% respecto al trimestre anterior que sitúa la cifra total de parados en 89.500.

La tasa de paro de la Comunidad se situó en el 7,75%, la más baja desde 2007, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato contrasta con la evolución del mercado laboral en el conjunto de España, donde el desempleo aumentó en 95.900 personas entre julio y septiembre, un 3,8% más que en el trimestre anterior, hasta alcanzar los 2.591.200 parados.

La tasa de paro nacional se situó en el 10,18%, 2,43 puntos por encima de la registrada en Castilla y León.

La evolución también es favorable en términos interanuales. La Comunidad contabilizó 11.000 desempleados menos que en el mismo trimestre del año anterior, lo que representa una caída del 10,9%.

En España, por el contrario, la reducción fue mucho más moderada, con 21.900 parados menos, un 0,8%.

Gráfico de la Junta de Castilla y León. JCYL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó estos resultados a través de sus redes sociales, donde subrayó que la Comunidad consolida más de un millón de ocupados y mantiene una tasa de paro inferior a la media nacional.

“Castilla y León avanza. Consolidamos más de un millón de ocupados y una tasa de paro del 7,75%, más de dos puntos inferior a la media nacional y la más baja desde 2007”, señaló el presidente, que vinculó la evolución del empleo con el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos.

“Más empleo y más crecimiento para seguir mejorando nuestros servicios públicos”, añadió Mañueco en su mensaje.

Los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre reflejan así una evolución del mercado laboral más favorable en Castilla y León que en el conjunto del país, tanto por la reducción trimestral del número de desempleados como por el descenso registrado en el último año.