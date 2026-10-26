El Procurador del Común pide a la Junta que lleve los comedores del programa Conciliamos a los pueblos

Conciliar la vida laboral y familiar en los pueblos de Castilla y León sigue muy complicado y encuentra escollos en los despachos. Si ya de por si es hacerlo en la ciudad, y eso que tiene medios, la cosa se pone más cuesta arriba en el mundo rural.

Por este motivo, el Procurador del Común ha instado a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, de la que es titular el vicepresidente Carlos Pollán, a que abra vías para conocer cuántas familias de municipios con menos de 20.000 habitantes necesitan realmente el servicio de comedor del programa Conciliamos.

Y es que actualmente, esta prestación solo se ofrece en localidades grandes, lo que deja a los pueblos pequeños sin un recurso clave debido a las distancias al trabajo y la menor red de apoyo.

La institución que encabeza Tomás Quintana ha analizado una queja que ponía sobre la mesa esta brecha territorial.

Desde la Consejería se defendió que el servicio cuenta con importantes trabas técnicas, organizativas y económicas.

En este caso sobre todo por la exigencia de las empresas de catering de contar con un mínimo de usuarios continuados (generalmente dieciocho, rebajados a quince por el propio programa( y por el uso estival de los centros escolares.

De hecho, desde 2020 este comedor solo ha funcionado con regularidad en Valladolid, Arroyo de la Encomienda y, de forma muy puntual, en Soria.

Sin embargo, el quid de la cuestión radica en que la propia administración autonómica reconoce que "desconoce la demanda del servicio de comedor en los municipios de menos de 20.000 habitantes", ya que la aplicación informática ni siquiera permite solicitarlo en estas zonas, y tampoco se han evaluado las consecuencias para los vecinos.

Aunque el Procurador del Común comprende las dificultades logísticas y presupuestarias alegadas por la Junta, recordando que no existe una vulneración directa del principio de igualdad, subraya que la legislación autonómica obliga a prestar una especial atención al medio rural en materia de conciliación.

Por ello, considera que "resultaba necesario conocer las necesidades reales de las familias antes de descartar posibles alternativas".

La resolución de la institución no exige una implantación inmediata e incondicional,lo que hace es pedir un ejercicio de prudencia y planificación: se pide habilitar un mecanismo sencillo de consulta para medir el interés real en los pueblos.

Y, a partir de ahí, "analizar de forma motivada la posibilidad de flexibilizar el criterio territorial o introducir fórmulas alternativas" siempre que los números salgan y la viabilidad esté garantizada.

La Consejería dispone ahora de un plazo de dos meses para responder si acepta o no esta recomendación.